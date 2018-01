Ein Zuhause für Pflegegäste Die Tagespflege von „Pflege mit Herz“ lädt zum Tag der offenen Tür ein. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Senioren.

zurück Bild 1 von 3 weiter Katja Trotzke (links) ist die Pflegedienstleiterin der neuen Tagespflege des ambulanten Pflegedienstes „Pflege mit Herz“. Sie und Geschäftsführerin Petra Schreiter laden für Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. © André Braun Katja Trotzke (links) ist die Pflegedienstleiterin der neuen Tagespflege des ambulanten Pflegedienstes „Pflege mit Herz“. Sie und Geschäftsführerin Petra Schreiter laden für Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein.

Die Gemeinschaftsräume sind sehr modern und mit viel Holz eingerichtet.

Im Empfangsbereich gibt es Schränke für die persönlichen Dinge der Gäste.

Hartha. Darauf haben die Harthaer gewartet. Für Sonnabend lädt die „Tagespflege mit Herz“ zum Tag der offenen Tür ein. Die hellen, freundlich und modern gestalteten Räume dürfen dann besichtigt werden. Es gibt Informationen zur Einrichtung und Mitarbeiter führen durch das geräumig gestaltete Objekt. Und was die Tagespflege des ambulanten Pflegedienstes „Pflege mit Herz“ zu bieten hat, kann sich sehen lassen.

Der Eingangsbereich ist großzügig gestaltet. In den farbigen Spinden können die künftigen Tagesgäste ihre persönlichen Dinge einschließen. Damit sie es sich bequem machen können, gibt es zwei farblich passende große Sitzbänke. Diejenigen, die einen Rollator oder einen Rollstuhl abstellen müssen, haben ebenfalls in einem separaten Raum Platz dafür.

Es gibt zwei Räume, in denen die Gäste den Alltag leben sollen. Damit sie sich dort wohlfühlen und auch zurechtfinden, wurden die Sitzmöbel farblich abgestimmt. Es gibt eine Wohnküche, eine gemütliche Ecke mit Sesseln, in die man sich zurückziehen kann und in beiden Zimmern einen großen Fernseher. „Das muss sein. Unsere Senioren wollen auch mal die Wettkämpfe bei den olympischen Spielen oder Fußballspiele ansehen“, sagte Pflegedienstleiterin Katja Trotzke.

Sie findet es toll, dass die Räume lichtdurchflutet sind, aber auch abgedunkelt werden können. Aus jedem der großen Räume besteht künftig die Möglichkeit auf die Terrasse zu kommen, die sich dann rund um das Haus befindet. Sie muss allerdings noch gebaut werden. Auch der Außenputz, der Wirtschaftsweg mit Begrünung hin zum Neubaublock sowie die Parkplätze für die Mitarbeiter fehlen noch. „Das wird alles im Frühjahr, wenn die Witterung es zulässt“, so Geschäftsführerin Petra Schreiter.

Doch es gibt nicht nur Räume, in denen die Gäste aktiv sein können. Wer eine Ruhephase benötigt, zieht sich in das Zimmer mit den bequemen hellgrünen Liegesesseln zurück. Alles ist barrierefrei, es gibt verschiedene sanitäre Einrichtungen inklusive einem Pflegebad. Den sieben Mitarbeitern stehen verschiedene Wirtschafts- und Büroräume zur Verfügung. Außerdem gibt es Therapieräume.

Im März 2016 hatte der ambulante Pflegedienst „Pflege mit Herz“ mit dem Bau des Objektes, das einem Eigenheim im Bungalowstil gleicht, begonnen. Mitte Juni war Richtfest.

Die Tagespflege ist für Menschen gedacht, die nicht mehr zu Hause zurechtkommen und ihren Alltag nicht allein gestalten können. Dabei geht es nicht nur um Senioren. Der ambulante Pflegedienst „Pflege mit Herz“ hat die Tagespflege für 17 Gäste errichtet. Dabei handelt es sich um eine teilstationäre Einrichtung.

„Wir haben schon eine Warteliste. Das heißt aber nicht, dass es keinen Platz gibt. Interessenten sollen uns einfach ansprechen, damit wir eine gemeinsame Lösung finden können“, so die Pflegedienstleiterin der Tagespflege.

Tag der offenen Tür in der Tagespflege von „Pflege mit Herz“ am Sonnabend von 13 bis 16 Uhr.

zur Startseite