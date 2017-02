Ein Zuhause für den Biber Manche wollen ihn lieber heute als morgen abholzen: den Auwald bei Promnitz. Ein Fehler, findet Naturschützer Peter Kneis.

Bricht eine Lanze für die Erhaltung der Auwälder an der Elbe: Peter Kneis, langjähriger Naturschützer und Vogelexperte. Eine mögliche Abholzung aus Hochwasserschutzgründen hält er aus derzeitiger Sicht für unwahrscheinlich. Das Bild zeigt eine überflutete Stelle am rechten Elbufer, gleich flussabwärts der Riesaer Eisenbahnbrücke. © Sebastian Schultz

Ein ungemütlicher Tag Ende Februar. Wind und Regen peitschen bei Promnitz über die Elbe. Der Wasserstand des Riesaer Elbabschnittes liegt knapp zwei Meter über Normalniveau. Als Hochwasser gilt das noch nicht. Gleichwohl sind die unmittelbar am Ufer wachsenden Wäldchen überflutet. „Das macht dieser Art von Vegetation jedoch nichts aus“, erklärt der Naturkundler Peter Kneis. Weichholzauwald ist der Fachbegriff für die schmalen Wäldchen, die sich zwischen Schloss Promnitz und der Elbbrücke hinziehen. Sie bestehen hauptsächlich aus verschiedenen Weiden- und Pappelarten.

Kneis ist Experte für die Ökologie der Elb-Auwälder. Mehr als 40 Jahre lang beobachtete er die Entwicklung der verschiedenen Vogelarten in einem kleinen Auwaldgebiet gegenüber von Grödel.

„Auwälder sind sehr dynamisch, ständig in Veränderung begriffen und bedürfen keinerlei Pflege durch den Menschen“, führt Kneis aus. Er bezeichnet die Auwäldchen bei Riesa als „kostbare Relikte“ eines durch Gewässerregulierung und Grünlandnutzung weitgehend verschwundenen Naturraumes. Als solche unterliegen sie nicht nur dem Bundesnaturschutzgesetz, sondern zählen zu den besonders wertvollen Lebensräumen, die europaweit unter strengem Schutz stehen.

Die unscheinbaren Auwäldchen bieten vielen Vogelarten Platz zum Brüten und zur Nahrungssuche. In seinem Beobachtungsgebiet bei Grödel hat Kneis im Laufe der Jahre mehr als 40 Vogelarten beobachtet. „Hier bei Promnitz wird es nicht viel anders sein“, meint er. In einer knappen Stunde fallen seinen geschulten Augen Kormorane, Stockenten sowie Mäusebussard, Rotmilan und eine Bachstelze auf. Neben den Vögeln bewohnt auch der Elbebiber das Biotop am Promnitzer Flussabschnitt. „Das ist ein langjähriges Biberrevier hier“, so der Naturkenner, der sich auch beim Verein Pro natura engagiert. Ein Biberpaar braucht für sich und seinen Nachwuchs etwa einen Abschnitt von einem bis anderthalb Kilometer Auwald. Zu sehen sind die scheuen Tiere jedoch nur selten. Und selbst Rehe nutzen die Auwäldchen – wenn nicht gerade wie jetzt Hochwasser herrscht – gern als Rückzugs- und Schutzraum.

Knapp der Flut entgangen

Dementsprechend skeptisch sieht Peter Kneis die Forderung der Bürgerinitiative Hochwasser Nünchritz 2013, die Auwäldchen zwischen Promnitz und Elbbrücke aus Hochwasserschutzgründen abzuholzen: „Ich bezweifle, dass der Effekt tatsächlich so stark wäre, wie die Bürgerinitiative behauptet.“ Die Entscheidung darüber, ob der Auwald im Hochwasserfall ein Abflusshemmnis ist oder nicht, trägt der Bund als zuständige Instanz. „Dabei kommen sehr komplexe Computermodelle zur Anwendung, um all diese Faktoren durchzurechnen“, sagt der passionierte Ornithologe, der in seinem Arbeitsleben in der Umweltverwaltung des Freistaates tätig war.

Dass der Hochwasserschutz in Nünchritz nicht optimal ist, bestreitet er nicht. „Deshalb läuft derzeit ein Planfeststellungsverfahren der Landestalsperrenverwaltung, um den Hochwasserschutz zwischen Nünchritz und dem Grödel-Kanal zu verbessern.“ Solche Verfahren sind freilich langwierig und sehr teuer. Rasche Verbesserungen seien daher nicht zu erwarten.

Trotzdem blickt Kneis, der selbst in Nünchritz wohnt und dessen Haus 2013 nur knapp der Überflutung entging, gelassen auf die Hochwassergefahr: „Ich gehe davon aus, dass die Behörden ihre Arbeit korrekt erledigen.“ Immerhin eine Gemeinsamkeit mit der Bürgerinitiative sieht der Naturschützer. Der überall im Auwald angeschwemmte Plastikmüll stört auch ihn sehr: „Den sollte man mal wegräumen. Da gehen Städte wie Dresden mit gutem Beispiel voran. Pro natura wäre bei einer Müllsammelaktion sicher mit dabei.“

