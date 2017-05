Ein Ziel für 20 000 Läufer Der Wahnsinn hat einen Namen: Team Challenge. Binnen neun Jahren ist Dresdens Firmenlauf in den Top drei Deutschlands.

Dort, wo sonst nur Profifußballer stehen, wird für die Firmenläufer der rote Teppich ausgerollt. © robert michael

Diese Anekdote von der unglaublichen Zahl erzählen sie immer wieder gern, also von dem Ansinnen, einen Firmenlauf in Dresden mit 10 000 Teilnehmern zu etablieren. „Das war 2009 unsere Vision. Aber eigentlich haben selbst wir nicht wirklich daran geglaubt“, sagt Reinhardt Schmidt von der Laufszene Events GmbH. Eine Neun-Mann-Firma ist das, die Dresden inzwischen zur deutschen Laufhauptstadt gemacht hat – wenn man die Einwohnerzahl ins Verhältnis setzt zu den Teilnehmern bei den Laufveranstaltungen.

Ein Grund für die begeisterte Rennerei ist der Firmenlauf, besser bekannt als Rewe Team Challenge, weshalb sich Schmidt einmal mehr gründlich revidieren muss. Denn bei der neunten Auflage am 1. Juni werden mehr als 20 000 Teilnehmer am Start stehen, um die fünf Kilometer vom Altmarkt ins DDV-Stadion zu absolvieren. „Gigantisch, anders kann man das gar nicht sagen. Wir hätten nie gedacht, dass der Firmenlauf, der mit 1 700 Teilnehmern seine Premiere hatte, so groß wird“, meint Schmidt.

Jedes Jahr ein Melderekord – das ist für sich genommen schon eine Leistung, und die 20 000 tatsächlich eine wahnsinnig große Zahl. Beim Rennsteiglauf am vergangenen Wochenende sind 16 000 dabei gewesen. Das nur zur generellen Einordnung, auch wenn sich Firmenlauf und Landschaftsmarathon natürlich nicht ernsthaft vergleichen lassen. „Dann nehmen wir die Millionenstadt München, das ist sowieso mein liebster Vergleich. Dort sind 30 000 Leute beim Firmenlauf“, erklärt Schmidt. Dass Dresden nun 20 000 hat, mache ihn stolz. Und hievt die Stadt nach Frankfurt/Main und eben München wohl auf Platz drei in der deutschen Firmenlauf-Rangliste.

Das erzählt Schmidt so nebenbei und beeilt sich zu betonen, keine Zahlenwetteiferei zu betreiben. „Die Qualität des Laufes, also die Sicherheit und Zufriedenheit der Teilnehmer, steht für uns ganz oben“, sagt er. Kann also gut sein, dass diese 20 000 auch für die nächsten Jahre die Obergrenze ist – trotz steigender Nachfrage.

Bleibt jedes Jahr aufs Neue nur die Frage, wo denn die vielen Läufer alle herkommen? 9 000 waren es bei der fünften Auflage, 13 500 schon 2015 und im Vorjahr dann 16 000. Die Antwort ist relativ simpel: aus rund 1 800 Unternehmen oder Institutionen der Stadt, aber auch aus Pirna, Meißen, Radebeul, Bautzen, Riesa ... Die Frage, wieso es jedes Jahr mehr werden, ist da schon etwas kniffliger.

Doch für das erstaunliche Wachstum gibt es Gründe. Vier Personen bilden ein Team, das sorgt immer wieder für Mitnahme-Effekte, für Gesprächsstoff in der Firma und nicht zuletzt eine gemeinsame Vorbereitung. Fünf Kilometer können, selbst wenn der Spaß ausdrücklich im Vordergrund steht, nämlich ganz schön, aber auch lang sein.

Weil das für die Wartezeit am Start ebenso zutrifft, wurden verschiedene Startwellen eingeführt. Ab 19 Uhr werden die Firmenläufer im Halbstundentakt auf die Strecke geschickt, und zwar jeweils 5 000. „Die erste Startwelle war vier Tage nach Öffnung des Meldeportals im Oktober ausgebucht, die zweite anderthalb Monate später“, erzählt Schmidt. Acht Tage vorm Rennen gibt es nun noch 80 Restplätze.

