Ein Zentrum für die Johannstadt Der Bönischplatz soll sich verändern. Dabei helfen die Anwohner. Mit konkreten Ideen.

Einsteigen, aussteigen, parken, einkaufen gehen – bisher dient der Bönischplatz weniger als Treff- und Freizeitpunkt. Nun soll die Fläche umgeplant werden. Sie soll vor allem gemütlicher daherkommen. © René Meinig

Freitagnachmittag, nördliche Johannstadt: Menschen laufen über die Straße, Tüten in der Hand, Busse halten, Autos rasen vorbei. Hektik und Stress liegen in der Luft. Feierabend. Dass hier Zeit zum Entspannen und Verweilen bleibt, ist fraglich. Und doch sammeln sich einige Menschen am Bönischplatz. An Johanns Eisfenster gibt‘s Leckeres. Dafür kommen sie alle gerne und nehmen sich eine Auszeit.

Doch dies scheint der einzige Punkt zu sein, der die Massen anlockt. Ansonsten wirkt der Platz eher trist. Reisebüro, Optiker, Dönerladen, Apotheke – mehr ist nicht im Angebot. Deshalb plant die Stadt, den Platz umzugestalten. Gemütlicher soll es werden. Und ein Ort zum Treffen. Ein neues Zentrum für die Johannstadt. Dabei dürfen auch die Anwohner mitreden. Wie wird der Platz heute genutzt und was soll er in Zukunft bieten? Viele Bürger haben sich bei Diskussionen vor Ort beteiligt – Jung und Alt. Eine Sache stört jeden: Die mangelnde Sauberkeit auf und um den Platz. „Ich wünsche mir eine Kooperation mit Bildungseinrichtungen vor Ort, damit jeder weiß, dass man so einen Platz pflegen muss“, sagt Anwohnerin Maria Lehmann. „Es ist ein ganz besonderer alter Stadtteil, der mir sehr am Herzen liegt.“ Ingesamt wurde viel Kritik an der Gestaltung des Platzes geäußert. „Der kommt einfach nicht im Herzen an“, sagt ein Anwohner.

Sie wünschen sich vor allem eine Belebung des Platzes – mehr Gastronomie und mehr Feste für Kinder. Die Pfotenhauerstraße braucht eine Ampel oder einen Zebrastreifen, fordern die Anwohner. So etwas gibt es zwar nur wenige Meter weiter am Konsum-Markt. Am Bönischplatz sollte es eine weitere Ampel geben, sind sich die Anwohner sicher. Die Situation ist gefährlich. Vor allem die Kinder überqueren trotz des Verkehrs die vielbefahrene Straße.

Student Stefan Tassoulas aus Texas kommt jeden Tag auf dem Weg zur Universität am Bönischplatz vorbei. Er wünscht sich einen öffentlichen Trinkbrunnen und eine offene Bibliothek, wo jeder unter Aufsicht Bücher bringen und herausnehmen kann. Das Konzept kennt er aus seiner Heimat. Sogenannte Bücherzellen gibt es auch schon in Löbtau und der Südvorstadt.

Am 18. November werden erste Punkte des Projektes in einer offenen Runde präsentiert. Das endgültige Ergebnis wird am 27. Januar in einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Die Umgestaltung des Platzes ist ab 2019 geplant. Wie hoch die Kosten dafür sind und wann Geld dafür bereitsteht, ist bisher ungeklärt.

