Ein Zeichen für die Ehrenamtlichen

Feuerwehrleute sind in der Gesellschaft hoch geschätzt. Zu Recht. Erst in der letzten Woche hat sich gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Kameraden ist, als sie den Brand in der Sonnenschutzfirma Otto in der Meißner Straße gelöscht haben. Dabei kann nicht oft genug gesagt werden: Die Feuerwehrleute sind ehrenamtlich im Einsatz. Dafür sollten sie doch als Gegenleistung einwandfreie Arbeitsbedingungen in ihren Wachen haben.

Bei der Feuerwehr Radebeul-Ost ist das aber seit vielen Jahren nicht der Fall. Das Gebäude in der Wichernstraße ist viel zu klein. Die Freiwilligen müssen sich in der Garage neben den Fahrzeugen umziehen, wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch gefährlich werden, wenn die ersten Fahrzeuge durch das Tor rollen.

Während die anderen Wachen in der Stadt saniert sind, wurde in das Gebäude in Ost kein Geld gesteckt. Das wollte man von Anfang an für einen Neubau verwenden. Doch auf den warten die Kameraden schon lange. Allein zwei Jahre dauerte die Suche nach dem Standort. Jetzt steht er fest. Die Stadt sollte nun alles daran setzen, dass das Haus so schnell wie möglich kommt, trotz bürokratischer Hürden. Als Zeichen für die Ehrenamtlichen.

