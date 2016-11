Ein Zehner für die Feuerwehrleute Künftig erhalten die Kameraden pro Einsatz eine Entschädigung. Für einige ist auch neue Dienst- und Schutzkleidung geplant.

„Entschädigung für die, die tatsächlich zum Einsatz kommen“ – Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). © DA-Archiv/D. Thomas

Die Großweitzschener waren die Vorreiter – und in diesem Punkt auch Vorbild für die Ostrauer. Nachdem der Gemeinderat in Großweitzschen eine Entschädigung für die Einsätze der Feuerwehrleute beschlossen hat, zieht Ostrau jetzt nach. Einstimmig haben sich die Gemeinderäte entschieden, dafür künftig 3 000 Euro pro Jahr in den Haushalt einzustellen. Bisher war in der entsprechenden Satzung der Gemeinde nur eine Entschädigung für die ehrenamtliche Arbeit der Verantwortungsträger der Feuerwehren verankert.

Pro Einsatz sollen die Kameraden aller zur Gemeinde Ostrau gehörenden Ortswehren eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro erhalten. „Aber nur die, die tatsächlich zum Einsatz kommen“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ab und an kommt es vor, dass mehrere Feuerwehren alarmiert, aber ein Teil der Kameraden dann wieder zurückgeschickt wird, weil sie doch nicht benötigt werden. In diesem Fall erhalten die Feuerwehrleute keine Entschädigung. Der geplante Obolus sei eine Anerkennung der Einsatzbereitschaft der Kameraden und trage zur Attraktivität des Feuerwehrdienstes bei.

Um den pro Jahr benötigten Betrag zu ermitteln, hat die Gemeinde die Einsatzstunden der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. 2014 waren es 260 und 2015 322. „Das Jahr 2013 ist ein Sonderfall“, so Schilling. Durch die Unterstützung der Feuerwehrleute in Döbeln nach dem Hochwasser im Juni waren 2 120 Stunden zusammengekommen. Solche Einsätze müssten als kameradschaftliche Hilfe gewertet und könnten nicht finanziell honoriert werden. In diesem Jahr waren die Kameraden bisher 118 Stunden im Einsatz.

Einiges von dem Geld, das die Gemeinde für die Aktivitäten der Feuerwehren aufwendet, bekommt sie aber auch zurück, erklärt der Bürgermeister. „Bei einem Verkehrsunfall zahlt die Haftpflichtversicherung des Verursachers, bei einer Ölspur der Verursacher selbst und bei Fehlalarmen, die in der Regel bei Firmen im Gewerbegebiet auftreten, wird mit denen abgerechnet“, zählt er auf. Es gibt aber auch zwei Ausnahmen. Die Beseitigung von Windbruch kann nirgendwo abgerechnet werden, weil es keinen Verursacher gibt. Und das Löschen von Bränden gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommune. „Diese Einsätze werden nicht in Rechnung gestellt“, so Schilling.

Neben dem Betrag für die Entschädigung will die Gemeinde Ostrau im kommenden Jahr weitere knapp 14 600 Euro für die Feuerwehren ausgeben. Auch dieses Geld haben die Gemeinderäte einstimmig beschlossen. Angeschafft werden sollen Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsgegenstände, zum Beispiel Polohemden, Uniformjacken, Helmlampen, Scheinwerfer, Schläuche und eine Rettungsplattform. Rund 8 800 Euro muss Ostrau selbst aufbringen. Die Finanzierung erfolgt durch die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen. Für die restlichen 5 800 Euro hofft die Gemeinde auf Fördergeld.

