Ein Zaun für den Kunstrasenplatz Entgegen früheren Plänen muss eine schnelle Lösung her, weil vermehrt ungebetene Gäste das Gelände in Graupa heimsuchen.

Pirna will den Bau eines Zaunes um den Kunstrasenplatz in Graupa finanziell fördern. Der Ausschuss für Ordnungs-, Kultur- und Bürgerschaftsangelegenheiten (OKB) soll auf seiner nächsten Sitzung am 10. August beschließen, dem TSV Graupa eine Summe von 6 000 Euro zu bewilligen – denn die Zeit drängt. Der TSV hatte den Antrag auf einen Zuschuss wegen aktueller Probleme recht kurzfristig gestellt. Nach Auskunft der Stadt sei man bisher davon ausgegangen, dass die Umzäunung des gesamten Schulgeländes in Graupa ausreichend und der Platz damit ebenfalls gesichert ist. Da die Sporthalle allerdings häufig genutzt wird, ist der Zugang zum Schulgelände täglich von 6 bis 22 Uhr möglich. Doch offensichtlich nicht jeder kommt in friedlicher Absicht: Laut der Stadt werde der Sportplatz zum Teil unberechtigt und nicht sachgerecht benutzt, davon zeugen mehrere Sachbeschädigungen in den vergangenen Jahren. Beispielsweise wurde wiederholt der Belag abgerissen. Der TSV sieht sich jedoch außerstande, ständig diese Schäden zu reparieren. Daher sei es momentan die einzig brauchbare Lösung, den Platz komplett einzuzäunen. Von den berechtigten Nutzern soll jeweils ein Verantwortlicher einen Schlüssel bekommen, sodass eine weitere Nutzung möglich, aber besser kontrollierbar ist.

