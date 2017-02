Ein Wolf in Jesau An der Jan-Skala-Straße hat jetzt eine Familie das Jagdverhalten eines Tieres beobachten können.

Kein Zweifel: Das ist das erste Wolfsfoto direkt aus Kamenz. © privat

Bereits am vergangenen Mittwoch hat Familie Günther aus Kamenz-Jesau gegen 14 Uhr eine „interessante Beobachtung“ gemacht, wie sie schreibt. „Hinter unserem Wohnblock auf der Jan-Skala Straße in Richtung Steinberge haben wir gesehen, wie ein Wolf ein Reh übers Feld gejagt hat.“ Das Schauspiel sei eine ganze Weile gegangen, das Reh habe fliehen können, und der Wolf sei dann in Richtung Steinberge abgezogen. Die Familie hat sogar Fotos beigefügt. Siehe oben. (SZ)

