Ein Wolf in Altenberg Es gibt ein Foto von dem Tier, weil es auf einer Waldlichtung in eine Fotofalle tappte. Und das ist in der Region durchaus kein Einzelfall.

Ein Europäischer Wolf im Gehege des Wildparks bei Coburg in Bayern. © picture alliance / dpa

Ein Wolf wurde vor wenigen Tagen auf einer Waldlichtung im Raum Altenberg fotografiert, teilte das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ am Freitag mit. Das Tier war am 21. April in eine sogenannte Fotofalle getappt. Das Foto wurde als eindeutiger Nachweis eingestuft.

Bis jetzt gebe es allerdings noch keinen Hinweis darauf, dass der Wolf dauerhaft in der Region bleibt, das werden die nächsten Monate zeigen.

Halter von Schafen und Ziegen sollten jedoch Vorkehrungen für den Schutz ihrer Tiere treffen, indem sie ihre Nutztiere z.B. über Nacht in den Stall bringen oder mit einem geeigneten Elektrozaun schützen, heißt es.

Links zum Thema Frische Wolfsspuren im Bielatal

Bereits im Juli 2016 war ein Wolf auf der tschechischen Seite des Erzgebirges nahe Königswalde nachgewiesen worden. Und in den letzten Monaten liegen dem Kontaktbüro auch vereinzelte Wolfshinweise auf der sächsischen Seite vor.

So hat ein Förster am 10. April nahe der Ottomühle im Bielatal einen Wolf und dessen Spuren gesehen. Er machte vom Tier und seinen Spuren Handyfotos.

Dass sich tatsächlich ein Wolf in dem Waldgebiet aufhalten könnte, wird nun von einer weiteren Spur untermauert. Die haben Kartograf Rolf Böhm und Sandsteinblogger Hartmut Landgraf am 23. April entdeckt. Beide waren im Bielatal unterwegs, um die Route des künftigen Wanderwegs „Forststeig“ zu testen, den der Sachsenforst im linkselbischen Elbsandsteingebirge einrichten möchte. (szo)

zur Startseite