Ein Wochenende wie gemalt – nicht nur auf Ostereiern In Horka wurde geritten, am Stausee Quitzdorf geputzt und im Kulturzentrum Schleife gestaunt. Nur eines gab es nicht.

zurück Bild 1 von 4 weiter In fünf Gruppen aufgeteilt stellten insgesamt 23 junge Reitsportler in Horka ihr bereits erworbenes Können im Sattel beim Führzügelwettbewerb im Kostüm unter Beweis. Dieser Programmpunkt wurde am Sonntagnachmittag während des 12. Breitensporttages von zahlreichen Zuschauern in der Reithalle aufmerksam verfolgt. © Rolf Ullmann In fünf Gruppen aufgeteilt stellten insgesamt 23 junge Reitsportler in Horka ihr bereits erworbenes Können im Sattel beim Führzügelwettbewerb im Kostüm unter Beweis. Dieser Programmpunkt wurde am Sonntagnachmittag während des 12. Breitensporttages von zahlreichen Zuschauern in der Reithalle aufmerksam verfolgt.

Gefragt waren am Sonnabend Autogramme der Lausitzer Füchse vor der Eisarena Weißwasser.

Vor Saisonbeginn war am Wochenende Frühjahrsputz am Stausee Quitzdorf angesagt.

Als Magnet erwies sich der 20. Ostereiermarkt im Sorbischen Kulturzentrum Schleife.

Was es am Wochenende etwa nicht gab, dann war das Langeweile. Denn Ausflügler hatten die Qual der Wahl.

Horka: Der nunmehr zwölfte Breitensporttag des Reit- und Fahrvereins „Wehrkirch“ Horka lockte am Sonntag mehr als 100 Reitsportler aus dem Landkreis Görlitz sowie aus Bautzen in die Reithalle Horka. Die vorwiegend jungen Reiterinnen und Reiter sattelten während der 150 Starts über 60 Pferde. Dieses Turnier bot auch diesmal vielen Teilnehmern die Möglichkeit, zum ersten Mal an einem großen Wettkampf teilzunehmen. Ebenso gingen zahlreiche Reitsportler an den Start, die sonst nicht an Wettkämpfen teilnehmen.

Quitzdorf: Die Wassersportfreunde des Segel- und Surfvereins Görlitz begannen ihre Wassersportsaison 2017 am Stausee Quitzdorf mit einem Arbeitseinsatz zur Beräumung ihres Hafengeländes. 36 Männer und Frauen des Vereins griffen am Sonnabendvormittag zu Rechen, Säge, Motorsense und Schaufel, um das Gelände von den Hinterlassenschaften des vergangenen Herbstes und Winters zu beräumen. Vor allem viel Totholz war zu beseitigen. Die nächste Aktion der Wassersportfreunde steht mit der Auslagerung der Segelboote aus dem vereinseigenen Bootshaus am kommenden Sonnabend an. Am 6. Mai erfolgt dann das große Ansegeln aller Vereinsmitglieder.

Schleife: Hunderte Gäste strömten am Wochenende in das Sorbische Kulturzentrum Schleife, das zum 20. Ostereiermarkt eingeladen hatte. Mehrere Aussteller, die zum Teil bis aus dem Vogtland kamen, waren bereits bei allen Märkten dabei.

