Ein Wochenende geballte Kultur

Eine ganze Woche, wie zunächst gedacht, ist aus der Kulturnacht nicht geworden, aber schon mal ein Wochenende. Vom 16. bis 18. März gibt es nun ganz unterschiedliche Kultur am laufenden Band. Mit der Verteilung der Angebote auf nunmehr drei Tage werden Überschneidungen zum Großteil vermieden. Damit haben die Interessierten die Gelegenheit, so viele Veranstaltungen wie möglich zu besuchen.

Nur am Freitagabend zum Beispiel muss man sich zwischen Kabarett, Musik und Einkaufen entscheiden. Zur Einkaufsnacht öffnen die Geschäfte auf der Berggießhübler Giesensteiner Straße. 19 Uhr beginnt im Parkcafé das Programm des hauseigenen Kabaretts „Bahnhofsmission“ und zur gleichen Zeit spielt im Café Müller in Berggießhübel das „Duo Kalkschneller“.

Am Sonnabendabend kann man sich hingegen voll auf die Autorenlesung von Stefan Jahnke im Besucherbergwerk konzentrieren. Dort liest er ab 19 Uhr aus seinem historischen Buch „Der Felssturz“, der an Schauplätzen in der Sächsischen Schweiz spielt.

Gesungen wird am Sonnabendnachmittag: In den Medizinhistorischen Sammlungen in Gottleuba feiert die Singgemeinschaft 14.30 Uhr ihren 20. Geburtstag, natürlich mit einem Konzert für alle.

Und selbst das Wandern gehört zum kulturellen Wochenende im Doppelkurort. Am Sonntag, 9 Uhr, geht es von der Gottleubaer Klinik zur Talsperre. Für Kinder gibt es unter anderem Führungen im Besucherbergwerk und am Sonntag, 15 Uhr, Puppentheater im Gasthof Hillig. Der Sonntag und das Wochenende klingen 16 Uhr mit Liedermacher Kai-Uwe Jahn in der Berggießhübler Kirche und 20 Uhr einem Abenteuer-Lichtbildervortrag mit Armand Thiele im Berggießhübler Brauhaus „Weltenbummler“ aus. (SZ/sab)

Das ganze Programm unter: www.badgottleuba-berggiesshuebel.de/119-gottleubaer-kulturwochenende.html

