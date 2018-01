Ein Wochenende der Blechbläser Nicht nur Musiker blasen in ihre Instrumente in Niesky und Schleife, auch die Jäger ins Horn. Nach erfolgreicher Gesellschaftsjagd in Hohendubrau.

Die Neue Lausitzer Philharmonie brachte dem Publikum am Sonntagnachmittag im voll besetzten Saal des Bürgerhauses während des 3. Philharmonischen Konzertes Werke von Casalla, Verdi und Strauß zu Gehör. Über 400 Gäste folgten der Einladung des Landrates Bernd Lange zum traditionellen Neujahrskonzert des Landkreises Görlitz.

Die Musiker von „Meridian Brass“ boten virtuose Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten in der evangelischen Kirche in Schleife. Anlass war die Bläserweihnacht.

Tammaso Turchetta (l.) trat an Stelle des erkrankten Generalmusikdirektors Andrea Sanguineti während des Neujahrskonzertes im Saal des Bürgerhauses an das Dirigentenpult.

Einige der Zamperfrauen legten am späten Vormittag eine kleine Rast auf ihrer mehrstündigen Tour durch den Ort an der Linde, unweit der Fachwerkkirche von Pechern ein.

Die Zamperer wurden am Sonnabendvormittag auf ihrem Weg durch Pechern an den Toren der meisten Grundstücke bereits erwartet. Hier nahmen sie die Spenden der Anwohner entgegen.

Auf der Strecke blieben am Ende der Jagd in Hohendubrau, am Sonnabendnachmittag, 18 Wildschweine und je drei Stück Dam- und Rehwild.

Nach dem Überreichen des Schützenbruchs an die erfolgreichen Jäger wurde traditionell jede Wildart von den Jagdhornbläsern verblasen.

Neujahrskonzert in Niesky: Landrat Bernd Lange dankte in seiner Ansprache vor dem Neujahrskonzert des Landkreises Görlitz der Gastgeberstadt Niesky dafür, dass sie mit ihrem Bürgerhaus den einzigen großen Saal im Landkreis mit seinen über 400 Plätzen erneut für diese Veranstaltung zur Verfügung stellt. Die Erfolge im zurückliegenden Jahr 2017 sind die Erfolge aller engagierten Mitstreiter im Landkreis, so Lange. Er appellierte an die Konzernchefs in den Chefetagen, sich ihrer sozialen Verantwortung für die weitere Existenz dreier großer Unternehmen im Landkreis Görlitz gerecht zu werden. Denn neben Bombardier und Siemens in Görlitz ist nun auch der Waggonbau Niesky in schwieriges Fahrwasser geraten. Der Ausbau weiterer Schulen, der Straßenbau und der Hochwasserschutz bilden in diesem Jahr die Schwerpunkte auf die der Landkreis sein Augenmerk richten wird. Der Landrat äußerte seine Zuversicht, dass durch das Mitwirken aller diese Ziele erreicht werden und das zehnjährige Jubiläumsjahr des Kreises zu einem Erfolg wird.

Zampern in Pechern: Die Zamperzeit erlebte am Sonnabend ihren Auftakt in Pechern an der Neiße. Ab 10 Uhr zogen die Mitglieder des Pecherner Carnevalsclub (PCC) begleitet durch flotte Disco-Rhythmen durch den Ortsteil der Gemeinde Krauschwitz. Auf ihrer Runde sammelten die bunt kostümierten Frauen, Männer und Jugendlichen fleißig Geld- und Sachspenden in Form von Eiern von den gebefreudigen Bewohnern ein. Die Eier wurden zum Finale gemeinsam im Vereinshaus in Pechern verzehrt. Bereits am kommenden Sonnabend wird erneut, diesmal ab 9 Uhr, in Skerbersdorf, gezampert. Am 20. Januar stehen die Orte Klein Priebus, Werdeck und Podrosche auf dem Plan der Zamperer. Mit der Männerfastnacht am 27. Januar beginnt in Klein Priebus die närrische Zeit für den PCC.

Jäger in Thräna: Die Dämmerung hatte schon langsam am Sonnabendnachmittag den Wald an der „Alten Radischer Straße“ und der Kreisstraße zwischen Groß Radisch und Diehsa erfasst. 50 Jäger und ihre 60 Gehilfen, die Treiber, hatten sich schon auf dem Platz zur traditionellen „Schüsseljagd“ auf dem Platz eingefunden und die Strecke des erlegten Wildes gelegt. Die Familie Schkade hatte an diesen Sonnabend zur traditionellen Gesellschaftsjagd am Fuße der „Hohen Dubrau“ eingeladen. Bejagt werden sollte das rund 800 Hektar große Waldgebiet „Joachims-Stift“. Gegen 8.30 Uhr erfolgte durch die Jagdhornbläser das Signal „Aufbruch zur Jagd-Halali-Jagd“. Am Ende der Drückjagd blieben auf der Strecke: 18 Wildschweine, drei Damwild und drei Rehe. Sie wurden von den Jagdhelfern traditionell zur Strecke gelegt. Zum Abschluss wurden vom Jagdleiter die erfolgreichen Jäger mit dem „Schützenbruch“ geehrt und jede Wildart durch die Jagdhornbläser verblasen.

Blechbläser in Schleife: Virtuose Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten mit Werken von Bach, Händel, Vulpius, Sprenger erklangen am Freitag in der evangelischen Kirche in Schleife. Die acht Solisten von Meridian Brass aus Görlitz stellten im Rahmen der „Bläserweihnacht“ bedeutende Lieder und Chorale vor. Die Konzerte des Blechbläserensembles erfreuen sich nicht nur in Schleife großer Beliebtheit beim Publikum, die Künstler sind im ganzen Landkreis unterwegs.

