Ein Wintersportwochenende von Abfahrt bis Action

Das Winterwetter ließ am Wochenende keine Wünsche offen, sodass sich jeder nach Herzenslust austoben konnte. Hochbetrieb herrschte am rund 600 Meter langen Skilift in Geising (linkes Foto). Wegen des Schneemangels lief die Anlage in den vergangenen Jahren nur an wenigen Tagen. Selbst Kunstschnee hielt nicht lange. Diesmal ist alles wie früher. Die natürlich gefallene weiße Pracht reicht völlig aus. Da der Hang sehr breit ist, verteilen sich die Skifahrer, sodass hier vor allem Anfänger genug Platz zum Üben haben. Mit den Schlittschuhen waren Christian Sommerschuh und Tochter Livia (Mitte) auf dem Geisinger Hüttenteich unterwegs. Erstmals nach langer Zeit konnte hier wieder eine Eisbahn eröffnet werden, die bei 30 Zentimeter Eisstärke genug Festigkeit hat. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass der Hüttenteich früher eine der größten Natur-Eislaufbahnen war, auf der sogar DDR-Meisterschaften im Eisschnelllauf ausgetragen wurden. Alles andere als geruhsam ging es am Sonnabend am Hermsdorfer Skihang zu. Der Verein Massive Snowpark hatte zum Wettbewerb eingeladen. 25 Starter auf Snowboards und Skiern gingen in verschiedenen Disziplinen ins Rennen. Waren am Anfang Geschicklichkeit beim Bewältigen von Hindernissen gefragt, ging es danach beim erstmals ausgetragenen Downhill Race vor allem um Geschwindigkeit bei der Abfahrt den Hang hinunter. Doch besonders spektakulär waren die teils akrobatischen Sprünge auf der großen Schanze (im Foto rechts). Fotos: Egbert Kamprath(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ein-wintersportwochenende-von-abfahrt-bis-action-3599985.html