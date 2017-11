Ein Winterpilz in der Heide Schnee und Steinpilze – das passt nicht zusammen? Von wegen, in Höckendorf wurde jetzt der Beweis angetreten.

•Jens Krause hat diesen Steinpilz in der Höckendorfer Heide entdeckt. © Foto: privat

Beim Pilzesammeln in der Höckendorfer Heide stieß Jens Krause am vergangenen Montag nicht nur auf den ersten Schnee, sondern er entdeckte auch einen großen Steinpilz, den er erst fotografierte und dann erntete. Seine Frau Ulrike schickte das Bild an die SZ-Lokalredaktion in Dippoldiswalde. (SZ)

