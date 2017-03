Ein Whisky zu Ehren von Karl May Beim Whisky-Festival können Besucher am Wochenende besondere Kreationen probieren.

Grit Morgenstern kennt sich bestens aus mit verschiedenen Whiskysorten. Für das Festival am Wochenende empfiehlt sie Besuchern, Whiskys mit einem speziellen „Finish“ zu testen. © Arvid Müller

Genau genommen müsste es ja „Whisky/ey-Festival“ heißen, sagt Grit Morgenstern vom Whiskyladen auf der Bahnhofstraße. Denn Schotten und Kanadier schreiben die Spirituose nur mit „y“. Die Iren und Amerikaner fügen noch ein „e“ ein. Beim Festival im Hotel Goldener Anker können die Besucher am Wochenende alle möglichen Varianten der edlen Tropfen testen – mit und ohne „e“.

Das Festival ist für viele Whisky-Fans inzwischen zu einem festen Termin im Kalender geworden. „Schon am Freitagabend kommen die ersten Busse mit Whiskyvereinen an“, sagt Grit Morgenstern. Hotels und Pensionen seien am Wochenende extrem gut gebucht. Sie hat sogar schon von Besuchern gehört, die in Moritzburg schlafen.

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste wieder eine große Auswahl. Anlässlich des 125. Geburtstags von Karl May ist einer der Messewhiskys dem Schriftsteller gewidmet. Der Whisky wurde in einem Pinot-Noir-Fass im Keller der Schmiede gelagert. So ein „Finish“ bekommen viele Whiskys. „Das gibt ihnen ein anderes Aroma“, erklärt Grit Morgenstern. Kosten können die Besucher zum Beispiel auch einen Speyside Single Malt, der in einem Jamaica-Rum-Fass nachgereift ist.

Über 30 Aussteller stellen an ihren Ständen ihre Spezialitäten vor. Zum ersten Mal mit dabei ist der lokale Whiskyhersteller Altenburger Destillerie- und Liqueurfabrik. Am Sonnabend und Sonntag finden wieder zahlreiche Seminare statt, bei denen Brennerei-Vertreter und Importeure Einblicke in die Welt des Whiskys gewähren.

Tickets gibt es an der Tageskasse. Der Eintritt kostet am Sonnabend 9 Euro und am Sonntag 7 Euro, inklusive Glas.

http://www.whisky-festival.com/

