Ein Westernmann für die Töpfer Moritz Lehmann gab sein Debüt als Ritter. Der Burkauer ist ein gestandener Schauspieler – bei Bischofswerdas Karl-May-Bühne.

Begleitet von Mitgliedern des Schaukampfteams Oberlausitz zog Ritter Rupprecht alias Moritz Lehmann auf dem Töpferfest ein. © Wolfgang Schmidt

Einer fehlte, als das 27. Neukircher Töpferfest am Sonnabend eröffnet wurde: Ritter Valentin war nicht auffindbar. Dem Ritter, dargestellt vom gebürtigen Neukircher und Bautzener Theaterintendanten Lutz Hillmann, war es seit 1991 vorbehalten, das Fest zu eröffnen, die Gäste zu unterhalten, ihnen die Waren der Töpfer anzupreisen und für Sicherheit auf dem Gelände rund um die gastgebende Töpferei Lehmann zu sorgen.

Erleichterung bei den vielen Eröffnungsgästen dann, als sechs Knappen vom Schaukampfteam Oberlausitz mit einem fast ebenso historisch gekleideten jungen Mann erschienen. Der wurde als Ritter Rupprecht vorgestellt und als neuer Schutzpatron vorgeschlagen. Um dessen Kenntnisse um das Töpfern zu testen, musste er viele Fragen der Töpfer rund „um den Werkstoff Ton“ beantworten. Egal, ob nach der Drehrichtung der Töpferscheibe, der Rohmasse eines Kruges oder dessen Brenntemperatur gefragt wurde – Ritter Rupprecht konnte immer fachkundig antworten. Deshalb wurde ihm die Ehre zuteil, künftig als neuer Schutzpatron zu wirken. Ihm wurden Beinschoner und Handschuhe sowie Schild und Schwert überreicht. Damit war er legitimiert.

Aufregung bei ersten Worten

Dargestellt wird Ritter Rupprecht von Moritz Lehmann, einem jungen Burkauer mit engen Bindungen nach Neukirch. Als einer der drei Söhne von Hans und Cornelia Lehmann ist er ein Glied der Neukircher Töpferfamilie. Und Töpfergeselle dazu. Jetzt arbeitet er als Betreuer für unbegleitete minderjährige Asylsuchende, die in Döberkitz untergebracht sind.

„Bei meinen ersten Worten als Ritter Rupprecht war ich ziemlich aufgeregt“, sagt der 24-Jährige. Doch dafür gab es eigentlich keinen Grund, denn als Mime hat er schon jahrelange Erfahrungen. Seit 2003 ist er Mitglied im Ensemble der Bischofswerdaer Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“. So verkörperte er schon Winnetou, den großen Wolf und einen Pfarrer. Größte Herausforderung für ihn war die diesjährige Spielzeit mit dem Stück „ Das Gold der Apachen“. Vorgesehen war Moritz Lehmann als Pida in der Jugendbesetzung. Als der Kinderdarsteller ausfiel, musste er kurzfristig weitere Texte lernen und auch dessen Rolle übernehmen. Bemerkenswert ebenso: Seine Kleidung entwarf und schneiderte er selbst. Seine neue Rolle als Ritter Rupprecht zu den Neukircher Töpferfesten wird Moritz Lehmann hoffentlich noch lange spielen können – zur Freude und Unterhaltung der Festbesucher. Begleitet wird er vom Valtenmüller, dargestellt vom Bautzener Verleger Frank Stübner.

Alte Neukircher Sage

Beide Ritter – Valentin und Rupprecht – gehen auf eine Neukircher Sage zurück. Beide waren Brüder, die gemeinsam das größte Gut Niederneukirchs besaßen. Ihre Wohnungen hatten sie in einem Haus, welches unter dem Namen „Bergtöpferei“ bekannt ist. Später teilten die Brüder ihren Besitz. Valentin erhielt die südliche Hälfte mit dem höchsten Berg, auf dem er eine Burg erbaute – heute bekannt als Valtenberg. Rupprecht siedelte sich auf einem Hügel der ihm zugefallenen Nordseite an. Dort entstand ein Schloss. Noch heute erinnern die „Rupprechthäuser“ am Neukircher Ortseingang aus Richtung Putzkau daran. Beide Brüder gerieten in Streit. Rupprecht überwältigte seinen Bruder Valentin, eroberte dessen Burg auf dem Valtenberg und zerstörte sie.

