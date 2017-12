Ein Wenzelsmarkt der Rekorde Der Weihnachtsmarkt lockte 175 000 Gäste nach Bautzen. Vor allem eine Aktion kam an.

Kein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsmann. Natürlich war der bärtige Alte auf dem Wenzelsmarkt unterwegs. Die Aktionen und die Vielfalt der Marktstände begeisterten in diesem Jahr noch mehr Besucher. © Uwe Soeder

Bautzen. An 23 Tagen konnten in diesem Jahr die Besucher über den Bautzener Weihnachtsmarkt flanieren. Zum Ausklang des Markttreibens sprach die SZ mit dem Organisator Andreas Hennig vom Kulturbüro.

Herr Hennig, 23 Tage Wenzelsmarkt sind geschafft. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich bin auch ein wenig geschafft, aber glücklich. Mit rund 175 000 Besuchern konnten wir erneut einen Besucherrekord verzeichnen. Denn das sind rund 10 000 Gäste mehr, als im Vorjahr. Herausgefunden haben wir das mithilfe der sogenannten Rasterzählung.

Wie erklären Sie sich diese kontinuierliche Steigerungsrate?

Das liegt zum einen am Wetter. Wir hatten eigentlich so gut wie keinen Tag, wo es durchgeregnet hat oder zu viel Schnee lag. Der Zuwachs resultiert aber auch zu einem großen Teil aus dem verstärkten Zustrom von Gästen aus den Nachbarländern Polen und Tschechien. Hier macht sich die permanente Werbung mit Flyern bezahlt, die wir in den Grenzregionen verteilen. Hinzu kommt, dass in Polen Weihnachtsmärkte nicht die Tradition haben wie bei uns in Deutschland. Doch auch unter deutschen Besuchern wächst der Beliebtheitsgrad des Wenzelsmarktes. Als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands findet er das Interesse weit über die Region hinaus. Denn er taucht mittlerweile in deutschlandweit herausgegebenen Publikationen auf, so zum Beispiel im Magazin „Eulenspiegel“.

Was war für Sie das schönste Erlebnis auf dem Wenzelsmarkt?

Ich bin absolut positiv überrascht, dass die Aktion Wenzels Lieblings-Leckerbissen solch ein durchschlagender Erfolg wurde. Die Gastronomen des Wenzelsmarktes kreierten 13 neue Gaumenfreuden, die es so noch nicht gab. Und was das Schönste ist, diese Leckerbissen bleiben uns ja erhalten. Ein Erfolg war die Aktion auch deshalb, weil sie dank Facebook viele Leute eingebunden hat, die sich als Jury-Teilnehmer bewerben konnten. Aber auch die Hauptpreis-Gewinner sagten uns, dass ihnen danach förmlich die Bude eingerannt wurde.

Gibt es also nächstes Jahr wieder die Suche nach Wenzels Leckerbissen?

Ich glaube, wir werden uns nächstes Jahr was anderes ausdenken, vielleicht sogar etwas, was nichts mit Essen zu tun hat. Aber auf alle Fälle wird es wieder eine Aktion geben, an der sich viele beteiligen können.

Alle Jahre wieder gibt es den Malwettbewerb für Kinder. Wie war die Resonanz?

Überwältigend. Mit 192 Bildern hatten wir so viele Einsendungen, wie noch nie. Es beteiligten sich zehn Klassen aus sechs Schulen. Viele reichten auch Gemeinschaftsarbeiten zum Thema „Der Held meines Lieblingsbuches ist in Bautzen zu Gast“ ein. Wie ich von den Lehrern erfuhr, haben sie sich im Unterricht intensiv auf das Thema vorbereitet, indem sie Bücher gelesen und ausgewertet haben. Eine tolle Sache, denn dadurch kann man die Kinder gut ans Lesen heranführen. Die Bilder sind übrigens im Steinsaal des Rathauses und in den Fenstern auf dessen Hauptmarktseite ausgestellt. Weitere Bilder sind ab Januar in der Kinder- und Jugendbibliothek zu sehen.

Wie ist das Sicherheitskonzept aufgegangen?

Es hat sich offenbar ausgezahlt, dass wir diesmal mehr Wachleute als sonst im Einsatz hatten. Ich bin auch sehr froh, dass wir im Ringen mit der Feuerwehr, dem Bauordnungsamt und dem Ordnungsamt zu einer einvernehmlichen Lösung gefunden haben, die Reichenstraße als Bestandteil des Wenzelsmarktes zu erhalten.

Wie bewerten Sie die kulturellen Beiträge zum Wenzelsmarkt?

Ich finde das Gesamtpaket des Eröffnungswochenendes mit dem Auftritt König Wenzels am Freitag, dem sorbischen Bescherkind am Sonnabend und dem Stollenanschnitt am Sonntag sehr ansprechend. Eine tolle Bereicherung sind die Kleinstgruppen von vorwiegend jungen Musikanten, die vor allem auf der Reichenstraße auftreten.

Der Wenzelsmarkt wäre nichts ohne die fleißigen Helfer hinter den Kulissen...

Genau deshalb bedanke ich mich bei allen mitwirkenden Kollegen der Stadtverwaltung, den Mitarbeitern der BBB, den Hausmeistern, den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendbibliothek, meinen Wichteln vom Kulturbüro, den Vereinen und Kindereinrichtungen sowie nicht zuletzt beim Weihnachtsmann recht herzlich.

Gespräch: Carmen Schumann

Der Wenzelsmarkt hat am Sonnabend noch bis 20 Uhr geöffnet.

