Ein Weltmeister reift zum Anführer Julian Draxler übernimmt bei der Nationalmannschaft mehr Verantwortung – und das nicht nur als Übergangskapitän.

DFB-Kapitän Julian Draxler (r.) hatte im Spiel gegen Dänemark „gute Aktionen“, muss in seine neue Rolle aber „noch ein wenig reinwachsen“ – sagt Bundestrainer Joachim Löw. © dpa

Kurz vor Mitternacht stieg Julian Draxler unter heftigem Teenie-Gekreische in den Mannschaftsbus und zückte sogleich sein Handy. Es wird wieder und wieder gebrummt haben – nicht nur wegen der vielen Gratulationen zur neuen Kapitänsrolle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch die Regenbogenfahne auf der Binde am rechten Arm brachte dem „Übergangsanführer“ der DFB-Elf größten Respekt.

„Nein“, sagte der 23-Jährige und drehte sich in der Tür des Bröndby-Stadions noch einmal lachend um, „eine persönliche Bewandtnis hatte das für mich nicht.“ Aber es war ein Zeichen des dänischen Fußballverbandes (DBU) für die freie Liebe und gegen Homophobie, das besonders in den Sozial-Netzwerken einen kleinen „Lovestorm“ auslöste. So oder so: Diese Binde wird einen Ehrenplatz im Hause Draxler bekommen.

Als der Weltmeister nach dem 1:1 gegen Dänemark in Kopenhagen vor den Journalisten stand, den Rücken durchdrückte und auch den Wortführer zu geben versuchte, war zu sehen: Er will die Rolle ausfüllen, die Bundestrainer Joachim Löw ihm zugedacht hat – zu einer Führungspersönlichkeit zu reifen, die beim Confed Cup, der WM 2018 und auch danach vorangeht. „Wir haben bewiesen, dass wir nicht zum Spaß hier sind“, sagte er: „Wir sind stolz, hier zu sein, und wir wollen einiges erreichen.“

Dies wird ganz in Löws Sinne sein, der Draxler erklärtermaßen als Confed-Cup-Kapitän vorsieht. „Julian hat die Mannschaft angetrieben. Er hat Verantwortung übernommen und gute Aktionen gehabt“, lobte er, mahnte aber auch an: „Julian muss in diese Rolle noch ein wenig reinwachsen.“

Der Bundestrainer denkt dabei auch über die WM hinaus. „Julian wird noch da sein, wenn die Generation um Manuel Neuer einmal aufhört. Er kann dann noch Jahre spielen“, betonte Löw zuletzt. Da ist es eine gute Schule, in einer unerfahrenen Mannschaft so jung mit 29 Länderspielen bereits der Erfahrenste zu sein.

„Wir werden dem Trainer zeigen, dass wir zu Recht hier sind“, sagte der Offensivmann von Paris St. Germain mit erhobener Stimme, „wir werden auch gegen San Marino ein gutes Spiel für die Fans abliefern. Dazu sind wir verpflichtet!“ Das klang schon sehr nach Kapitän.

Viele der sieben Neulinge im Kader werden auf sein Wort hören – besonders, wenn Draxler derart Fixpunkt des Spiels bleibt wie in Dänemark. Sie entstammen teils demselben Jahrgang, werden aber erst jetzt langsam Richtung Spitze gespült, wo Draxler als Weltmeister und inzwischen als Stammkraft eines Spitzenvereins seit Jahren etabliert ist.

„Ich habe jahrelang mit Kerem Demirbay zusammengespielt, damals bei Schalke 04. Ich kenne Amin Younes sehr gut“, berichtete er. „Amin war acht, neun Jahre lang mein Gegenspieler. Jetzt versuchen wir, uns als Truppe zu finden.“ In dieser ist Draxler mindestens für die kommenden Wochen der Leader und einzige Star zugleich. Das zeigte sich auch bei den dänischen Teenies, die einige seiner Mitspieler (noch) gar nicht erkannten. (sid)

