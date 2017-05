Ein weißes Kamel in der Manege Der Zirkus Aeros gastiert ab Mittwoch in Görlitz und die SZ verlost Freikarten. Nicht nur Kunststücke, auch artgerechte Tierhaltung werden gezeigt.

Während das Zirkuszelt an vier Masten aufgebaut wird, freuen sich Kamelmama Elsa, Dompteurin Juliana Schmidt, Kamelbaby Olaf und Clown Klein-Otto auf die Görlitzer. © andré schulze

Es ist der Hingucker in der Manege: ein weißes Kamel. Gerade mal vier Wochen alt und während eines Gastspieles in Sachsen auf die Welt gekommen. Nun steht es an der Seite von Kamelmama Elsa und hat den Namen Olaf bekommen. „Olaf, wie der kleine Schneemann aus dem Trickfilmabenteuer im Kino, weil er genauso weiß ist“, erzählt Juliana Schmidt. Sie führt die Dressur mit den Kamelen aus.

Sie und ihre Karawane gehören zum Zirkus Aeros, der ab Mittwoch in Görlitz gastiert. Nach eigenen Angaben rollt der Zirkus mit rund 60 Personen, 80 Tieren und 60 Wagen auf den Festplatz im Kidrontal. Dementsprechend vielfältig ist das Programm. Von Clown Klein-Otto und Deutschlands kleinstem Pony Friedolin bis hin zu Rassepferden und Kamelen bietet der Zirkus ein breites Repertoire für die kleinen und großen Zirkusfreunde, so Pressesprecher Bernhard Schmidt. Es ist ein junger Zirkus mit langer Tradition. Die Direktionsfamilie Schmidt führt seit 2005 den Zirkus unter dem legendären Namen Aeros im Sinne des ehemaligen Staatszirkus’ der DDR weiter. Ursprünglich wurde der Zirkus vom Sensationsartisten Cliff Aeros im Jahr 1942 gegründet und 1961 in den Staatszirkus eingegliedert.

Zirkus in seiner ursprünglichen Form wollen die Aeros-Leute ihrem Publikum bieten. Dazu gehören neben den Tierdressuren auch atemberaubende Artistik unter der Zirkuskuppel und Lachen in der Manege. Das alles wird musikalisch begleitet von dem Orchester des Zirkus’ Aeros. Und natürlich fehlt auch eine Tierschau nicht. Sie kann täglich, ab 10 Uhr, bis eine Stunde vor den Vorstellungen besucht werden.

Die Zirkusfamilie legt Wert darauf, dass nicht nur ihre Tiere bestaunt werden, sondern die Gäste sehen können, wie artgerechte Haltung im Zirkus funktioniert. Wie Bernhard Schmidt sagt, erarbeitete der Zirkus qualitative Standards, die eine artgerechte Haltung aller Tiere gewährleisten. „Alle Pferde bewohnen großzügige Pferdeboxen, die größer sind als vorgeschrieben. „Lichtdurchlässige Stallzelte, einwandfreie Futter- und Pflegeversorgung durch geschultes Personal sowie ständige veterinärmedizinische Betreuung sind für uns selbstverständlich.“ Die SZ verlost diesen Dienstag 16 Freikarten – ein Erwachsener, ein Kind – für Vorstellungen in Görlitz an die ersten acht Anrufer unter 03581 47105283 von 15 bis 15.10 Uhr.

Die Vorstellungen von Aeros sind: Mittwoch, Donnerstag und Freitag, je 17 Uhr, Sonnabend 15 und 18.30 Uhr, Sonntag, 14 Uhr.

zur Startseite