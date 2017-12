Ein Weihnachtsgruß aus Beerwalde Sechs Bilder zieren die Ansichtskarte. Ihr Erlös ist für einen bestimmten Zweck gedacht.

Mario Hehne hatte bereits für den Tiergarten Höckendorf eine Postkarte entworfen. Nun ist auch die Ansichtskarte der Beerwalder Pyramide zu haben. © Egbert Kamprath

Beerwalde. Seit dem 1. Advent gibt es eine Postkarte mit der Beerwalder Pyramide als Motiv zu kaufen. Die Karte entworfen und gestaltet hat Mario Hehne aus Ruppendorf. Ihr Erlös kommt dem Erhalt der Pyramide zugute, die zum 20. Jubiläum im kommenden Jahr in neuem Glanz erstrahlen soll. Sie ist etwa 20 Zentimeter lang, aus festem Papier und riecht druckfrisch. Die Hochglanzpostkarte zeigt verschiedene Detailansichten der Figuren und die Pyramide selbst. „Alle Jahre wieder – Weihnachten in Beerwalde“ steht darauf geschrieben. Auf der Rückseite sind ein paar Infos zur Entstehungsgeschichte der vierstöckigen Weihnachtspyramide abgedruckt. Den Text haben die Verantwortlichen geliefert, die sich für den Erhalt des Holzbauwerks einsetzen, sagt Mario Hehne.

Die Anfrage des Pyramidenkomitees aus Beerwalde kam 2016, erinnert sich der 40-Jährige. Er habe spontan zugesagt und dann den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um zu fotografieren. „Ich habe gewartet, bis es schön geschneit hatte.“ Nach der Bildauswahl gingen die Karten in den Druck. Im ersten Schwung sind nun 250 Beerwalder Exemplare eingetroffen. „Wenn die Karten alle sind, können wir nachbestellen.“

Postkarten aus der Heimat





Es ist nicht das erste Mal, dass Mario Hehne eine Postkarte herausgebracht hat. In seiner Reihe „Heimat neu erleben“ ist die erste Karte im Jahr 2010 erschienen. „Früher gab es von jedem kleinen Ort eine Postkarte, heute ist das ja anders. So kam mir der Gedanke“, sagt der Ruppendorfer. Zu seinen Hobbys gehören Fotografie und Gestaltung, da lag es nahe, etwas daraus zu machen. Die beiden ersten Motive zeigten den Bismarckturm in Dresden. Dann folgte der Tiergarten in Höckendorf und nun eben Beerwalde. Aber so verschieden die Auswahl der Postkartenmotive ist, eins haben sei gemeinsam: Der Erlös geht immer an den Verein oder kommt einem bestimmten Zweck zu gute. So auch dieses Mal. Die Pyramide in Beerwalde wird kommendes Jahr zum 20. Mal angeschoben. Das nimmt das Pyramidenkomitee zum Anlass, um ein paar Schönheitsreparaturen vorzunehmen, sagt Matthias Bellmann, der sich für den Erhalt der Pyramide einsetzt. Auch eine größere Investition steht an, denn die Beleuchtung soll auf LED umgerüstet werden. Zur Feier des Jubiläums wird es außerdem für alle Helfer und Beteiligten ein Fest geben. Gut 300 Euro wird das alles zusammen wohl in etwa kosten, schätzt Matthias Bellmann.

Da das Pyramidenkomitee viel in Eigenleistung macht und auf Spenden angewiesen ist, kommt der Erlös aus dem Postkartenverkauf genau richtig. „Bisher läuft es sehr gut. Wir haben bereits rund 80 Stück verkauft“, ist Matthias Bellmann zufrieden. Erhältlich ist die Karte bereits für 80 Cent.

Wer Postkarten kaufen möchte, kann sich an Matthias Bellmann wenden unter der Telefonnummer 035055 61005.

