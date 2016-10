Ein Wehrleiter schlägt Alarm Pretzschendorf gehen allmählich die Einsatzkräfte aus. Jetzt reagiert das Rathaus.

Pretzschendorfs Ortswehrleiter Mike Mayer macht Druck. Es mangelt an Personal. Gemeinsam mit Klingenbergs Verwaltung startet die Feuerwehr nun eine Werbeaktion. Im Fokus stehen Pretzschendorfer Jugendliche und Männer im Alter von 16 bis 30 Jahren. © Egbert Kamprath

Pretzschendorf. Die Einsätze der Pretzschendorfer Feuerwehr hielten sich im laufenden Jahr im überschaubaren Rahmen. Eine kleine Ziege hatte sich unter einem Anhänger eingeklemmt, die Feuermänner befreiten sie. Ein anderes Mal entpuppte sich ein vermeintlicher Waldbrand als Fehlalarm. Jemand hatte illegal Reisig verbrannt. Die anderen beiden Einsätze waren ebenfalls wenig spektakulär. „Zum Glück“, sagt Ortswehrleiter Mike Mayer. „Gott sei Dank hat es nicht gebrannt, tagsüber wäre das hier sicherlich zum Problem geworden.“

Der Grund: Es mangelt an ausreichend Einsatzkräften. Folgen würden erst spät bemerkt, wenn Situationen entstehen, in denen Einwohner auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Vielleicht ist es dann aber zu spät. „Leider müssen wir schon jetzt davon ausgehen, dass dringende Hilfsleistungen durchaus auch mal zu spät erfolgen könnten, weil uns nicht genügend Kameraden zur Verfügung stehen“, erklärt der Ortswehrleiter. Er schlägt deshalb jetzt Alarm.

Gemeinsam mit Klingenbergs Verwaltung startet die Wehr nun eine Werbeaktion. Im Fokus stehen Pretzschendorfer Jugendliche und Männer im Alter von 16 bis 30 Jahren. An die entsprechenden Haushalte hat die Gemeinde in diesen Tagen Briefe geschickt. „Wir brauchen dringend junge Einwohner wie sie“, heißt es darin. „Wir wollen das Interesse für die Feuerwehr wecken“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (parteilos). „Es ist ein Versuch.“

In dem Brief weisen Feuerwehr und Verwaltung auf einen Info-Abend am Donnerstag, 27. Oktober, hin. Das Treffen findet im Gerätehaus der Pretzschendorfer Wehr in der Bachstraße statt. Ab 19 Uhr soll dort über Inhalte, Vorzüge, Wichtigkeit des Feuerwehrdienstes informiert werden. „Das kann eine interessante Bereicherung der Freizeit sein“, versichert Mayer.

Man habe darüber hinaus viel mit Technik zu tun und verbringe Zeit in Gemeinschaft, teilweise sind drei Generationen unter dem Dach der Wehr vereint. Man treffe sich alle 14 Tage, Freitag abends – zur vorgeschriebenen zweistündigen Fortbildung.

Mayer kennt ebenso die Schattenseiten. Anders als früher ist es schon lange nicht mehr selbstverständlich, dass Großvater, Vater und Sohn die Tradition pflegten, in der Feuerwehr zu sein. Dies hängt auch damit zusammen, dass viele nicht mehr im Dorf arbeiten oder sogar ganz fortziehen.

„Wir waren von der Mitgliederzahl her eigentlich relativ gut aufgestellt hier“, sagt Mayer. Dann seien ältere Einsatzkräfte ausgeschieden. Doch aus der Jugendfeuerwehr rückte nicht kontinuierlich ausreichend Nachwuchs nach. „Und dann sind zuletzt auch noch auf einmal sechs Stammkräfte weggefallen, die arbeitsbedingt weggezogen sind. Das hat eine Lücke gerissen, die wir nun unbedingt schließen müssen.“

Tagsüber kann es Probleme geben

Inzwischen sind es nur noch 17 Aktive in Pretzschendorf. Der Altersdurchschnitt der Kameraden liegt bei ungefähr 40 Jahren, sagt Mayer. Er selbst ist 44 Jahre. Der Älteste in der Wehr sei Ende 50, der jüngste ist gerade 17 Jahre jung. Von den Einsatzkräften stünden aber tagsüber vielleicht nur drei, vier Mann zur Verfügung, um einen Brand im Ort zu löschen. Das könne im Ernstfall schon jetzt zum Problem werden.

„Viele ziehen leider weg, arbeiten woanders, haben aus beruflichen oder familiären kaum noch Zeit“, erklärt Mayer. Nicht wenige hätten aber einfach keine Lust. Einige seien um Ausreden nicht verlegen. Und den Nachwuchs dauerhaft für die Erwachsenenwehr zu begeistern, sei mühselig. Viel Zeit würde investiert. Doch nach der Schulzeit ist eben für viele Schluss.

„Es braucht außerdem schon etwas Enthusiasmus für diese Aufgabe“, betont der Ortswehrleiter. Und was ist mit Frauen? Die seien bei der jetzigen Werbeaktion wegen der körperlichen Anstrengungen bei Einsätzen erst mal außen vor. Verschließen will man sich aber nicht ganz. Auch in der Pretzschendorfer Wehr gibt es eine Aktive. „Doch die wurde schwanger“, sagt Mayer.

Im jüngsten Gemeinderat wurde angeregt, vielleicht auch Frauen anzuschreiben. Mayer betont dabei allerdings, dass man zunächst auf die jungen Männer setzt. Und hofft, sie begeistern zu können, mitzumachen. Klappe das nicht, werde man auf die 30- bis 40-Jährigen im Ort zukommen.

„Ich bin etwas skeptisch, lasse mich aber gerne überraschen“, sagt der Wehrleiter. „Wenn wir mit der Aktion nur fünf Leute erreichen, wäre das schon was.“ Am besten wäre ein Pool von 30 bis 40 Mann, bei dem man immer auf Personal zurückgreifen könne. „Heute läuft viel nach dem Zufallsprinzip. Man konnte stets improvisieren“, so Mayer. „Bis jetzt ging das gut.“

Aber wie lange noch? Einen Plan B gebe jedenfalls nicht, Ideen schon. Man könnte, zum Beispiel, Leute von außerhalb gewinnen, die in Pretzschendorf arbeiten und im Ernstfall im Ort anpacken. Wenn alles nicht greift, warnt der Wehrleiter, müsse die Gemeinde den Feuerwehrdienst zur Pflicht machen. „Doch soweit soll und wird es sicher nicht kommen“, sagt Mayer.

zur Startseite