Ein Waschwagen für den Bahnhof Ein Verein will das Gebäude in Radibor beleben. Dabei sollen Behinderte mitwirken, auch beim Ausbau des besonderen Waggons.

Er ist schon ganz schön in die Jahre gekommen, der Waschwagen aus DDR-Zeiten. Doch Raphaela Lehmann (l.) und Eva-Maria Keschke sind optimistisch, dass der Verein Bahnhof der Inklusion Radibor ihn wieder aufbauen und dann nutzen kann. © Carmen Schumann

So wie die Sonne an diesem Tag vom Himmel strahlt, so strahlen auch Eva-Maria Keschke und Raphaela Lehmann. Sie sind Gründungsmitglieder des Vereins Bahnhof der Inklusion Radibor. Der Verein will erreichen, dass im und am ehemaligen Bahnhof nahe Schwarzadler Begegnungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen möglich werden. „Wir wollen, dass der Kontakt zu behinderten Menschen zu etwas Alltäglichem wird, und zeigen, was sie alles schaffen können“, sagt Eva-Maria Keschke, die selbst eine behinderte Tochter hat. Der Eisenbahn-Waschwagen, der jetzt auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände steht, ist Teil des Vorhabens.

Tino und Eva-Maria Keschke haben den Bahnhof Radibor 2011 gekauft. Zunächst haben sie in dem Teil des Hauses Wohnungen saniert und modernisiert, der schon immer Wohnungen hatte. Früher wohnten dort Mitarbeiter. Alle Wohnungen sind vermietet. Doch mit dem alten Gebäude wollten sie noch mehr erreichen. „Die Bahnhofshalle war ja immer ein öffentlich zugängiger Raum. Das wollen wir nicht ändern“, sagt Eva-Maria Keschke. Und da entwickelte sie gemeinsam mit ein paar Freunden und ihrer Nichte Raphaela Lehmann die Idee, Möglichkeiten für eine solche Begegnungsstätte zu schaffen. Noch steht der Verein am Anfang und möchte in kleinen Schritten vorankommen. Dazu beigetragen hat jedenfalls das Nikolausturnier der Gemeinde Radibor. Das Fußballturnier von Freizeitmannschaften hat jedes Jahr zum Ziel, einen Verein oder ein besonderes Projekt zu unterstützen. Und so halfen in diesem Jahr die gut 450 Euro, dass der Wagen von Löbau nach Radibor kommen konnte. Das war eine ganz schön schwierige Aktion, denn solch ein Waggon wiegt rund 20 Tonnen. „Wir mussten auch eine Weile auf die Genehmigung für den Schwertransport warten. Aber die Firma, die den Wagen dann hergebracht hat, war wirklich Spitze“, lobt Raphaela Lehmann. Noch zumal der Unternehmer nicht alle Kosten in Rechnung gestellt hat.

Übernachtung auf dem Dachboden

Raphaela Lehmann findet die Visionen für das ehemalige Bahnhofsgelände gut. In der früheren Wartehalle soll die Begegnungsstätte entstehen. Dass sich der Raum gut eignet, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr zum Tag des offenen Denkmals. Da hatte der Verein eingeladen und rund 500 Besucher kamen. Im Dachboden kann sich der Verein vorstellen, einfache Übernachtungszimmer zu schaffen. Unter Mitarbeit von Behinderten. Bereits beim Aufbau des Waschwaggons, der einmal den Gleisbauarbeitern diente, will der Verein Behinderte einbeziehen. Später soll noch einmal ein Schlafwagen dazukommen. „Den könnten dann Schulklassen für ihre Projekte nutzen“, sagt Raphaela Lehmann. Mit Projekten kennt sich die 35-Jährige aus. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und entwickelt Projekte und Netzwerke. Derzeit ist der Verein, der zehn Mitglieder hat, aber gern noch weitere Interessenten aufnehmen würde, auf der Suche nach Sponsoren und Helfern. „Ein Tischler hat sich bereits gemeldet“, sagt Eva-Maria Keschke. Es würde auch helfen, wenn sich Leute melden, die sich mit solchen Waggons auskennen und Tipps geben. Denn von den vier Duschen und sieben Waschbecken ist nicht mehr viel da. Der Waggon stand 20 Jahre auf dem Gelände der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde in Löbau. In diesem Jahr soll er zum ersten Mal zum Einsatz kommen. „Wir wollen einen Aktionstag zum internationalen Tag des Händewaschens, der im Oktober ist, organisieren“, sagt Raphaela Lehmann.

Angebot für Schulen

Das Angebot soll sich an Grund- und Förderschulen richten. Bis Ende Januar muss der Projektantrag im Landratsamt vorliegen, um dann auch hoffentlich Fördergeld zu erhalten.Für die Vereinsmitglieder ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. „Wir laufen in kleinen Schritten los und hoffen, dass sich uns weitere Helfer anschließen. Dann wird das Ehrenamt für alle leichter“, sagen Eva-Maria Keschke und Raphaela Lehmann.

