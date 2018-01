Ein warmes Plätzchen für Schmusetiger Gabriele Langner kümmert sich in Weißwasser seit Jahren um Katzen in Not. Und das Elend der Tiere hat kein Ende.

Mit Katzenkindern wie Nelly, Holly und Bella kann man sich die Zeit trefflich vertreiben. Gabriele Langner hat die Findelkinder aufgepäppelt. © Joachim Rehle

Nelly zog vor wenigen Tagen bei Gabriele Langner ein. Der Neuzugang war in einer Gartenanlage in Weißwasser entdeckt worden. Als Holly im Juni kam, war das Maikätzchen noch ein Baby. Bella war ebenfalls noch ganz klein und außerdem sehr krank. Mit viel Liebe und Geduld päppelte Gabriele Langner die Miezen wieder auf. Ohne sie wären die Tiere längst gestorben; wahrscheinlich jämmerlich verendet. Wie manche anderen Vierbeiner auch.

Auf die Katze gekommen ist die heute 65-Jährige eher durch Zufall. In ihren letzten Berufsjahren fuhr sie für eine Apotheke Medikamente aus. „Auf der Straße sieht man viel Elend. Katzen, die überfahren, gequält und verstümmelt oder einfach sich selbst überlassen wurden und am Verhungern waren“, erzählt die Weißwasseranerin. Der Anblick jedes einzelnen Tiers rührte ihr Herz. Sie nahm sich dieser Findlinge an, brachte sie in die Tierheime nach Horka oder Großdöbern. Die aber hatten meist selber genug Katzen. So kam Gabriele Langner auf die Idee, das, was sie in den Tierheimen gesehen hatte, selber zu versuchen. 2007 zog die erste Katze bei ihr ein. Weil sie sich nur hobbymäßig um Katzen in Not kümmern wollte, bat sie den Verein Kreativ-Gemeinschaft Lausitz in Weißwasser um Unterstützung und stieß auf offene Ohren. Für die Unterbringung der Katzen baute der Verein Schuppen und ein Gehege.

Zwei Jahre später ergab es sich, dass Gabriele Langner in der Nachbarschaft ihres Wohnhauses Bungalows übernehmen und ausbauen konnte. Das war auch notwendig, denn die Zahl der Tiere in Not stieg stetig. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Bürger rufen an, die irgendwo eine herrenlose Katze entdecken. Und die Stadt Weißwasser, die per Gesetz verpflichtet ist, sich um Fundtiere zu kümmern, meldet sich ebenfalls bei ihr. Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgabe habe sie jeweils 1 000 Euro pro Jahr bekommen. Wegen der schwierigen Haushaltslage sei das jetzt aber nicht mehr der Fall, so Gabriele Langner. Vom Freistaat wird sie gefördert, erhält Geld für Futter und die Kastrationen der Tiere . Das Geld müsse zwar jedes Jahr neu beantragt werden, das habe bisher aber immer gut geklappt. Organisiert über den Verein Kreativ-Gemeinschaft wird die „Katzenmutter“ von fünf Bundesfreiwilligendienstlern unterstützt. Jeweils fünf Stunden täglich arbeiten die „Bufdis“ bei ihr. Sie füttern, machen Räume und Gehege sauber, führen Reparaturen aus, fahren mit zum Tierarzt, heizen die Öfen in den drei Bungalows, spielen nebenbei mit den Tieren, verteilen Streicheleinheiten – oder aber sie fangen in der Gegend herumstreunende Katzen ein. Oft sind nach solchen Einsätzen mehrere Tiere aufzunehmen, einmal sogar gleich 15 auf einen Schlag. 2017 sei es mit Tierquälereien besonders schlimm gewesen, sagt Gabriele Langner. Sie tippt auf einen Katzenhasser. Nachdem eine Katze sogar mit einem Diabolo im Körper gefunden wurde, erstattete sie Anzeige. Was nach der Maßnahme Ende Februar wird, vermag Gabriele Langner nicht zu sagen. Alleine wird sie die Arbeit wohl kaum bewältigen können. Und Urlaub können sie und ihr Mann sich auch nur gönnen, wenn in der Zwischenzeit die Versorgung der Vierbeiner durch Bufdis gesichert ist.

Im Gegensatz zu Tierheimen, die oft in Trägerschaft von Tierschutzvereinen geführt werden, bekommt die Katzenfreundin kaum Spenden. Gefreut hat sie sich, als ihr vor Weihnachten wildfremde Menschen Futter und Geld vorbeibrachten. Decken und Handtücher könnte sie ebenfalls brauchen. Zweimal im Jahr werden Futter und Katzenstreu in riesigen Mengen, aber auch Kohle für die Öfen geliefert.

Sie war mal auf 24 Tiere runter. Derzeit sind es 53. Nach wie vor werden mehr Katzen abgegeben, als sie in liebevolle Hände vermitteln kann. Ihr Credo dabei: Keine Katze verlässt das Haus, ohne tierärztlich versorgt zu sein! Alle sind entwurmt, entfloht, geimpft und mit Ausnahme der Katzenkinder außerdem kastriert. Wer für sich eine Katze sucht, findet bei ihr gewiss das Richtige. Aber, so gibt die Katzenretterin zu bedenken, „man muss wissen, dass man sich mit dem Tier beschäftigen muss, dass es Mühe macht.“ 80 Euro verlangt sie für eine Katze. Als Aufwandsentschädigung für Tierarzt und Futter. In der Regel sind die Kosten dafür aber um einiges höher. Babymiezen werden für eine Schutzgebühr von 20 Euro abgegeben.

Alle 53 Schützlinge nennt sie beim Namen. Jeder hat eine eigene Zeichnung, ein anderes Temperament, sagt sie. Bis auf drei Schwarze könne sie alle auf Anhieb unterscheiden. Manche sind Schmusetiger im wahrsten Sinne des Wortes und weichen ihr kaum von der Seite, andere sind sehr scheu und daher nicht vermittelbar. Solche Tiere will niemand haben, weshalb einige schon zehn Jahre bei ihr leben. Gartenkatzen, die sich gar nicht integrieren lassen, werden kastriert, dürfen drei Tage im Warmen bleiben und gehen dann wieder raus.

Dass „Katzen in Not“ solche Ausmaße annimmt, hätte Gabriele Langner nie und nimmer vermutet. Angesichts ihres Alters kommt ihr gelegentlich der Gedanke, kürzerzutreten. Den aber schiebt sie flugs beiseite. Dafür ist sie noch mit viel zu viel Herzblut dabei. Zudem gebe es von heute auf morgen keine Lösung für die Katzen, die dann irgendwohin umziehen müssten. Ihr größter Wunsch ist, dass sie möglichst viele Katzen vermitteln kann. Diese Tiere nimmt sie dann auch in Urlaubspflege.

Anfragen zu „Katzen in Not“ und Spenden oder bei Interesse an einer Katze unter 03576 202963.

