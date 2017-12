Ein wandelbares Märchenhaus Neukircher Schüler bekamen jetzt eine Weihnachtsüberraschung. Passend zu einer Projektwoche, die am Montag begann.

Nino Freudenberg aus der Klasse 4b (rechts vorn) liest vor dem Märchenhäus’l Zweitklässlern aus dem Märchen „Frau Holle“ vor. © Wolfgang Schmidt

Neukirch. Im Foyer der Lessinggrundschule Neukirch gibt es jetzt einen weiteren Blickfang – ein Märchenhäus’l aus Holz. Es wurde vor wenigen Tagen eingeweiht. Gespendet wurde das Häuschen im Wert von 500 Euro vom Großharthauer Seniorenhäus’l. „Es ist auch unser Anliegen, uns mit nachhaltigen Projekten und Spenden in der Region einzubringen“, sagte der Geschäftsführer der Pflegeeinrichtung, Andreas Richter.

Das Neukircher Häus’l mit dem Spitzdach ist bereits das zweite Exemplar dieser Art. Das Erstlingswerk wurde für das Großharthauer Pflegeheim gebaut. Gezimmert wurden beide Häuser von Frank Heine, dem Hausmeister der Einrichtung. Als gelernter Tischler konnte er auf Vorlagen zurückgreifen, aber auch eigene Ideen einbringen. Bei der Gestaltung des kleinen Zaunes wurde Bruchholz von Baumästen verwendet, die kürzlich bei einem Sturm abgebrochen waren. Größte Herausforderung aber sei die Konstruktion des Schornsteines gewesen, weil dort verschiedene Winkel zu berücksichtigen waren, sagt Frank Heine. Zudem ist das 1,75 Meter hohe Märchenhäuschen auf Rollen gelagert, sodass man es auch verschieben kann.

Ausgestaltet und weihnachtlich dekoriert wurde das kleine Haus in den vergangenen Tagen von Kindern und Pädagogen der Schule. „Wir wollen uns aber nicht nur daran erfreuen, sondern es in den Unterricht und die außerunterrichtliche Tätigkeit einbeziehen“, sagt Schulleiterin Silke Baum. Derzeit ist das Minihaus der Mittelpunkt einer Märchenprojektwoche, die am Montag begann. Märchen werden gelesen; es wird gebastelt, gespielt und musiziert und ein Märchenspiel aufgeführt. Eltern unterstützen die Projektwoche.

Das Häuschen wurde so gebaut, dass es auch umdekoriert werden kann. So könnte es im Frühjahr zum Osterhäus’l werden. In der Schule ist es ein weiteres Unikat – neben einem Wandbild mit Motiven vom Valtenberg und einem Zahlengang mit den Ziffern Null bis Neun.

Derzeit besuchen 137 Kinder in den Klassenstufen eins bis vier die Lessinggrundschule. Unterrichtet werden sie von neun Pädagoginnen und Pädagogen.

