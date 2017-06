Ein Wahnsinnsritt für Tagträumer Vom Fichtelberg bis zum Kap Arkona und das nonstop mit dem Fahrrad – klingt verrückt und ist eine der Geschichten aus dem wilden Osten.

Auch der Blick zurück muss bei der Fichkona sein. Lars Bobe (links) ist Gruppenleiter und hält das Feld zusammen. © Veranstalter

Wie es angefangen hat, weiß Lars Bobe nicht mehr ganz genau. Der Ehrgeiz sowie seine Lust auf sportliche Herausforderungen müssen es gewesen sein, die ihn zur Fichkona gebracht haben, dieser verrückt-einmaligen Radfernfahrt.

Vom Fichtelberg bis zum Kap Arkona zu fahren, also einmal durch den kompletten Osten Deutschlands und das noch nonstop – auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. Findet auch Bobe. „In maximal 24 Stunden so weit mit dem Fahrrad zu fahren, wie es manche im Auto nicht an einem Stück schaffen. Diese Idee, das ehrenamtliche und unglaublich engagierte Organisationsteam und vor allem die Umsetzung – das hat mich begeistert“, sagt der 43-Jährige aus dem Klingenberger Ortsteil Ruppendorf, der natürlich auch am vergangenen Wochenende beim 20-jährigen Jubiläum der Fichkona dabei gewesen ist. Für ihn der neunte sogenannte Wahnsinnsritt, von dem die Organisatoren um Olaf Schau gern sprechen. „Aus der anfänglichen Neugier ist so eine Art Sucht geworden, und die ist ungebrochen“, meint Bobe.





Die etwas mehr als 600 Kilometer, um mal eben schnell zum Baden an die Ostsee zu radeln – so der eigentliche Hintergrund der Fichkona – sind längst nicht nur für ihn der Saisonhöhepunkt. Bis zu 400 Anfragen von Hobbyradlern und Abenteuerlustigen gibt es jedes Jahr für die knapp 200 Startplätze. Man trifft sich bei der Fichkona, so sagt es Schau, um einen ganz speziellen Tagtraum zu leben. „Es ist einfach schön, viele Wiederholungstäter zu sehen und immer wieder auch neue Radverrückte kennenzulernen“, bestätigt Bobe, der diesmal als Leiter von einer der fünf Tempogruppen eine besondere Aufgabe hatte.



Denn die Fichkona ist kein Wettrennen, es geht vielmehr ums Gemeinschaftserlebnis, „als Gruppe diese Strecke gemeinsam zu bewältigen. Das“, betont Bobe, „macht den besonderen Reiz der Fichkona aus“. Und dann schließlich dieses unschlagbare Gefühl am Kap, es geschafft zu haben: „Trotz der vielen Teilnahmen habe ich immer noch einen Kloß im Hals bei der Zieldurchfahrt und dem Gedanken, wo ich 24Stunden vorher war.“ Über seine Erlebnisse und Gedanken, sagt Bobe, könnte er eine ganze Abhandlung schreiben. Für die SZ macht er’s kürzer und erzählt mit Schau einige Anekdoten.



www.fichkona-sports.de

zur Startseite