Ein waches Auge auf die Baumpflege Die Zwangspause im Januar auf der Müglitztalbahn hat noch immer Folgen. Die obersten Aufseher sind jetzt aktiv.

Die Holzarbeiten entlang der Müglitztalbahn stehen unter strenger Aufsicht. © Egbert Kamprath

Müglitztal. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) will nach einer Beschwerde der Städtebahn Sachsen die Einhaltung der Grundschnittpflege an der Müglitztalbahn intensiver beobachten. Man werde den „weiteren Fortgang in der Aufsicht berücksichtigen“, erklärte Pressesprecherin Heike Schmidt auf SZ-Nachfrage. Ihre Behörde ist dafür zuständig, den Grünschnitt unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten wie Freihalten des Regellichtraumes, der Sicherheitsräume und der Randwege sowie der Sicht auf Signalanlagen zu beurteilen. „Sollte es – etwa nach Stürmen – vereinzelt zu Behinderungen durch sogenannten Gehölzbruch kommen, ist das gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt in der Regel nicht meldepflichtig“, so Frau Schmidt. Die Beschwerde der Städtebahn Sachsen habe man indes selbstverständlich aufgegriffen.

Die Städtebahn hat seit 2017 auf den schlechten Grünschnitt an der Müglitztalbahn hingewiesen. Nachdem Anfang Januar Triebwagen gegen umgeknickte Bäume fuhren, stellte die Städtebahn den Betrieb ein und verlangte Nachbesserungen. Der Trassenbetreiber, die DB Netz AG, lenkte nach Verhandlungen ein. (SZ/mb)

