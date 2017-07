Ein Vormittag auf dem Weinberg Wegen Bauarbeiten zwischen Dresden-Friedrichstadt und Cossebaude leitet die Bahn über die Radebeuler Strecke um. Der Lärm bringt viele um den Schlaf.

Ein Abstecher zum Insektenhotel gehörte auch zum Ausflug. © Kinderarche

Einen ganz besonderen Ferientag haben Mädchen und Jungen des Radebeuler Kinderkreises „Natur, Heimat und Gesundheit“ am vergangenen Freitag im Weinberg an der Bosel erlebt.

Gemeinsam mit Katharina Pollmer vom Weinhaus Schuh spazierten sie durch den Weinberg, betrachteten die Rebstöcke und nahmen auch die Gräser und Kräuter im Weinberg ganz genau unter die Lupe. Warum muss ein Weinberg abgeschlossen sein? Welche Tiere mögen den Wein? Warum ist es wichtig, die Blätter vom Weinstock zu entfernen? Woran erkennt man Borretsch? Welche Wirkung hat Schöllkraut? Auf viele Fragen wussten die Kinder schon eine Antwort und konnten trotzdem noch viel lernen.

Nach dem Rundgang durch den Weinberg inspizierten die Kinder das Insektenhotel, das sie zum Dank für eine Spende des Weinhauses Schuh vor drei Jahren angefertigt und übergeben hatten. Seitdem gehört der jährliche Ausflug in den Weinberg traditionell zum Ferienprogramm. Nach einer Stippvisite zur Boselspitze mit einem herrlichen Blick übers Land lud Katharina Pollmer die Kinder noch zu einem Eis ein, ehe es wieder zurück in die Kita ging. „Mir hat es sehr gut gefallen“, fasst Nico in Worte, was nach diesem Vormittag alle denken, „wenn man den ganzen Tag in der Stadt ist, dann ist so ein Ausflug in die Natur wunderschön.“ (SZ)

