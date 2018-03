Ein Vorgefühl von Sommer am Berzdorfer See

Ein herrlicher Sonntag am Berzdorfer See.

Noch ist das Wasser nur zum Gucken da.

Schönau-Berzdorf/Görlitz. 15 Grad, Südwind, fast sechs Sonnenstunden. So sah der Sonntag am Berzdorfer See aus. Viele Menschen drängte es hinaus, spazierend, skatend oder mit dem Rad genossen sie das milde Wetter. Und es ist ja nicht mehr so lange hin, bis die ersten Wagemutigen sich in das Wasser wagen können, ohne als Eisbader zu bezeichnet zu werden. Schade nur: Ganz so schön bleibt es die kommenden Tage in der Region nicht. (szo)

