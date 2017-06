Ein voller Erfolg Mit einer Protestaktion machen die Klipphausener ihren Unmut über die geplante Vollsperrung der S 83 deutlich.

Auch die Kleinen haben keine Lust auf einen längeren Schulweg. Mit Tröten und Plakaten zeigen die Garsebacher, was sie von der geplanten Vollsperrung halten. © Claudia Hübschmann

Da lag was in der Luft. Nicht nur die aufziehenden Gewitterwolken haben an diesem schwülen Donnerstagabend für eine aufgeladene Stimmung im Triebischtal gesorgt. Auch die Bürger der Gemeinde Klipphausen trugen ihren Teil dazu bei. Für 18 Uhr an diesem Donnerstag war sie angesetzt, die Straßenblockade ihrer S 83, um gemeinsam ein klares Zeichen gegen die geplante Vollsperrung der einzigen Verbindungsroute zwischen dem Ortsteil Garsebach und Meißen zu setzen.

Und die Garsebacher folgten dem Aufruf und kamen in Scharen. Circa 150 Menschen, unter ihnen auch Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) und Gemeinderäte aus Klipphausen, versammelten sich am Dobritzer Steinbruch und machten ihrem Unmut Luft. Dutzende Pkws, ein Feuerwehrwagen und sogar ein Traktor wurden so auf der Straße geparkt, dass für eine Stunde an ein Durchkommen nicht mehr zu denken war. Schon bevor es richtig losgehen sollte, warteten einige Demonstranten am abgemachten Treffpunkt, es war die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. In kürzester Zeit strömten daraufhin die Garsebacher Bürger zum Steinbruch.

Alle waren sie gekommen: Anwohner, ortsansässige Gewerbetreibende, Mitarbeiter des Pflegedienstes, Feuerwehrleute. Auch viele Kinder und Jugendliche ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, zusammen mit ihren Eltern gegen einen längeren Anfahrtsweg zu Schulen und Kitas zu protestieren. Mit lauten Tröten und Sprechchören machten die Klipphausener unmissverständlich klar, dass sie sich eine Vollsperrung nicht einfach so gefallen lassen werden. Auch auf mitgebrachten Bannern und Plakaten war die Botschaft an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eindeutig erkennbar: „Stopp! Keine Vollsperrung der S 83!“, „Gefahr für Leib und Leben“, „Wir sagen Nein“. Im Gespräch mit den Bürgern wurde ihr Anliegen deutlich: „Wir wollen auf unser Problem aufmerksam machen und fordern das Landesamt auf unsere Bedenken ernst zu nehmen“, monierte eine der Demonstrantinnen.

Hintergrund der Bürgerinitiative ist die geplante eineinhalbjährige Vollsperrung der Staatsstraße 83, die im Zuge von Baumaßnahmen ab voraussichtlich Frühherbst 2017 Jahres beginnen soll. Wie dem Bericht des Planfeststellungsverfahrens zu entnehmen ist, war für die Bauarbeiten ursprünglich eine Vollsperrung von drei bis sechs Wochen vorgesehen.

Die Garsebacher beklagen, dass die Sperrung nun seitens des Landesamts auf über ein Jahr ausgedehnt wurde, ohne die Bürger vorzuinformieren oder sie in die Planung mit einzubeziehen. Die Sperrung sei aufgrund der geringen Arbeitsbreite unumgänglich, so das Landesamt. Die Garsebacher Bürger sehen das nach eigener Aussage allerdings anders. Gemäß der Auskunft eines ansässigen Gewerbetreibenden gebe es alternative Bebauungstechnologien, die eine einseitige Sperrung mit zusätzlicher Ampelschalte ermöglichen könnten.

Die Klipphausener Gemeindeverwaltung und die Bürgerinitiative suchten in diesem Zusammenhang bereits in offenen Briefen Kontakt zum Meißner Niederlassungsleiter des Landesamtes, Holger Wohsmann. Wie der Klipphausener Bürgermeister Mann bestätigte, habe man in der Sache jedoch bisher noch keine Rückmeldung erhalten. In einer kurzen Ansprache beklagte Mann diesen Umstand und kündigte rechtliche Schritte gegen das Bauvorhaben an, da die Sperrung in der geplanten Form nicht mit der Gemeinde abgestimmt sei. Die Bürger beklagten mit ihrem Protest auch die fehlende Dialogbereitschaft des Landes. Sowohl Holger Wohsmann als auch der Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) blieben der Veranstaltung trotz Einladung fern. Die Klipphausener wollen in jedem Falle weiterkämpfen, eine Vollsperrung kommt für sie nicht infrage.

Mit lauten Tröten und Srepchchören machen die Klipphausener auf ihr Anliegen aufmerksam. Zu hören ist es in diesem Video:

‹iframe width=“600“ height=“338“ src=“https://www.youtube.com/embed/KkjcRIQBMyY“ frameborder=“0“ allowfullscreen›‹/iframe›

