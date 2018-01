Ein Vogel wollte Hochzeit halten ... Was so alles schiefgehen kann, ehe es dazu kommt, war jetzt im Sorbischen Kulturzentrum Schleife zu erleben.

Zur Vogelhochzeit sangen und spielten Schleifer Grundschüler im SKC. © Joachim Rehle

Schleife. Der Gedanke, dass es niemals Frühling würde, ist eine gruselige Vorstellung. Ganz besonders für die Vögel im Wald. Unter einer Bedingung wäre das Unheil abzuwenden. Der Wintergott Boran fordert ein Opfer. Einen Vogel noch dazu. Dass es diesmal ausgerechnet die Elster sein soll, die mit dem Raben verlobt ist und eigentlich Hochzeit feiern möchte, macht die Sache noch viel schlimmer. Irgendwann lässt sich Boran doch erweichen. Aber nicht, weil er ein Herz hat. Der böse Wintergott würde die Elster gegen ein anderes Vogelopfer tauschen oder gegen ein Lied, welches er noch nicht kennt. Wie es mithilfe eines Liedermachers gelingt, den Wintergott übers Ohr zu hauen, sodass am Ende alles gut wird und der Hochzeit von Rabe und Elster nichts mehr im Wege steht, das war am Donnerstag im Saal des Sorbischen Kulturzentrums in Schleife zu erleben.

Wie überall in der Lausitz wurde Vogelhochzeit gefeiert. Und das – wie seit Eröffnung des SKC 1997 – in jedem Jahr mit einer Vorstellung der Hortkinder der Schleifer Kita Pfiffikus. An die 50 Mädels und Jungs standen auf der Bühne, teils in Kostümen, teils mit Instrumenten. Allesamt mehr oder weniger aufgeregt. Immerhin war der Saal rappelvoll, verfolgten Eltern, Großeltern und Geschwister die Geschichte von der Hochzeit von Rabe und Elster. Und die ist in jedem Jahr ein bisschen anders. Diesmal trieb der Wintergott Boran mit eisiger Hand sein Unwesen. Zur Freude der Vögel im Wald und der Besucher im Saal siegte dann aber doch die Frühlingsgöttin. Sie schickt die Wärme der Sonne – und braucht dafür kein Opfer.

Seit Dezember haben die Hortkinder für das Programm geübt, erzählt Erzieherin Annett Otto. Das sei gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen gewesen, weil die Klassenstufen zu unterschiedlichen Zeiten im Hort ankommen, dann aber auch Hausaufgaben machen müssen und sich außerdem ein bisschen erholen sollen, sagt sie. Geprobt wurde als „Trockentraining“ im Hort, in der vergangenen Woche aber auch zweimal im Saal des SKC, um den Kindern vorab ein bisschen von der Aufregung zu nehmen.

SKC-Chefin Sylvia Panoscha findet es toll, dass sich die Erzieherinnen im Hort immer etwas Neues einfallen lassen, um das traditionelle Thema der Vogelhochzeit umzusetzen. „Schön, dass so viele Besucher das zu schätzen wissen“, fügte sie hinzu. Dass das Gute gewinnt, wenn alle zusammenhalten, wurde so ganz nebenbei als pädagogische Botschaft vermittelt. Die Kinder auf der Bühne und im Saal nahmen es spielerisch auf. Die im Publikum sangen zum Abschluss begeistert mit, als in dem bekannten Vogelhochzeitslied erzählt wird, welcher der Piepmätze womit zu einem gelungenen Hochzeitsfest beiträgt. Etwa der Fink mit dem Fingerring, der Wiedehopf mit dem Blumentopf, der Storch mit langem Schnabel und Messer und Gabel, die Meise mit der Speise ... Na ja, Sie wissen schon. Beim Fiderallalah wurde kräftig geklatscht. Und wie es sich für eine richtige Vogelhochzeit gehört, verteilte Sylvia Panoscha Süßigkeiten an die Kinder.

Viel Lob für die kleinen Künstler

„Eine großartige Leistung, wie die Kinder das aufgeführt haben“, lobte Erika Pullmann, die mit ihren Enkelinnen Frieda (5) und Eleonora (3) aus Groß Düben gekommen war und die Kindervorstellung zum ersten Mal erlebte. Die Ältere der beiden Mädchen hatte nur Augen für die Meise auf der Bühne, denn sie war am Vormittag zur Vogelhochzeit in ihrem Kindergarten selbst eine Meise gewesen, ihre kleine Schwester war sogar die Braut.

Der siebenjährige Paul kennt den Brauch der Vogelhochzeit aus dem Kindergarten in Rhone. Inzwischen lernt er in der ersten Klasse. Er sang im Chor auf der Bühne mit. Ganz klar, dass sich seine Eltern Anett und Marcel Kappler das nicht entgehen lassen wollten. Sie saßen mit Brüderchen Phil im Publikum. Die Vorstellung erlebten sie zum ersten Mal mit. Anett Kappler war ganz begeistert, wie viel Mühe sich die beteiligten Kinder gegeben haben.

Die Vogelhochzeit ist in Schleife ein besonderer Höhepunkt. Es hatte schon den Anschein, als sei bei der Kindervorstellung das halbe Dorf auf den Beinen. Mit dem von vielen Eltern spendierten selbst gebackenen Kuchen wurde es ein richtig schöner Familiennachmittag. Am morgigen Sonntag um 16 Uhr ist dann die Abendvogelhochzeit zu erleben, in einem Gastspiel des Sorbischen National-Ensembles Bautzen.

