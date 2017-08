Ein Vierteljahrhundert Frieden Am Säuberg suchen Nieskyer wie Görlitzer Entspannung und lassen sich auch von Ganoven nicht aus der Ruhe bringen.

Die Kolonne im Hintergrund putzt das Verbandshaus für die Feier am Sonnabend heraus. Dann stellen Birgit Rieger und Hans-Rainer Kluge den Mitgliedern eine Chronik vor. © André Schulze

Hans-Rainer Kluge mag eigentlich keine Schranken. „Wir präsentieren uns lieber offen“, sagt der Verbandsvorsitzende des Erholungsgebietes am Säuberg. Und doch haben seine Mitstreiter und er nach einer Einbruchsserie zwischen Dezember 2015 und März 2016 reagieren müssen. Damals haben Unbekannte in wenigen Monaten 28 Einbrüche in Bungalows und Vereinshäuser verübt. Der Verband hat darauf mit längeren Beleuchtungszeiten und drei Schranken reagiert. Unten sind die Schlagbäume aber nur außerhalb der Saisonzeiten. „In der Zeit, wo keiner hier ist, wollen wir es den Jungs auch nicht so einfach machen“, sagt der Verbandsvorsitzende. In den Sommermonaten aber sollen die Wege des Erholungsgebietes weiter allen offen stehen. „Es ist ja der Sinn der Sache“, so Hans-Rainer Kluge, „dass viele Menschen hier Freude haben.“

Nur das von langer Hand geplante Sommerfest am Sonnabend ist den Vereinsmitgliedern vorbehalten und keine öffentliche Veranstaltung. Leer dürfte es dennoch nicht werden. Denn der Verband zählt insgesamt neun Vereine und 162 Eigentümer. Da verwundert es nicht, dass Hans-Rainer Kluge zur Feier mit einigen Hundert Gästen rechnet. Er freut sich auf das Treffen und viele gute Gespräche. Schon am Donnerstag haben Mitglieder begonnen, das Verbandshaus vorzubereiten. Ihnen will der Vorstand am Sonnabend auch erstmals die kollektiv erarbeitete Chronik des Verbandes vorstellen. Viele haben sich in der Vergangenheit für diesen eingesetzt, erzählt Hans-Rainer Kluge. Allen voran Wegbereiter Reinhard Menzel gilt viel Dank.

„In unzähligen Arbeitsstunden während der Freizeit haben sich die Mitglieder des Vereines mit umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen und Säuberungsaktionen auf dem Standort und am Uferbereich für die Attraktivität dieses beliebten Erholungsgebietes eingesetzt“, würdigt auch Waldhufens Bürgermeister Horst Brückner im Grußwort der Vereinschronik dessen Verdienste. Sieben Arbeitsgruppen kümmern sich um die verschiedenen Aufgabenbereiche wie Wasser, Strom und die Sicherheit. Nicht alles lässt sich dabei selbst machen. So hat der Verband allein zwischen 2013 und 2015 für rund 70 000 Euro die Elektroversorgung erneuert.

Das Geld scheint gut angelegt. Die Bungalows in ruhiger Lage sind beliebt und wechseln, wenn sie denn frei werden, schnell den Besitzer.

