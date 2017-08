Ein Vertrag für Heinrich-Schütz-Musiker Die Stadt will das Konservatorium zum Eigenbetrieb machen und Personal übernehmen. Das soll das Angebot dauerhaft sichern.

Aus dem Heinrich-Schütz-Konservatorium (HSKD) soll im kommenden Jahr ein städtischer Eingenbetrieb werden. Nun haben Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und die Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) die vertraglichen Details für das Vorhaben vorgestellt. Demnach soll der Stadtrat einer Vorlage zustimmen, die den Übergang regelt. Neben der Kommunalisierung geht es darin auch um die Übernahme des Personals. Der Ausschuss für Kultur und Tourismus übernimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses für den neuen Eigenbetrieb.

Die Arbeit im Konservatorium soll durch die städtische Übernahme gestärkt werden. In kommunaler Trägerschaft gewinnt das HSKD durch stabile Finanzen mehr Planungssicherheit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Bürgermeister. Der Personaletat soll aufgestockt werden. Mit höheren Honorarsätzen von durchschnittlich 25 Euro pro Unterrichtsstunde und neuen Stellen im pädagogischen Bereich unterstreiche die Stadtverwaltung ihr Bekenntnis zum Konservatorium und seiner Arbeit. Zuletzt hatte es Streit um die Honorare der freien Musiklehrer gegeben. Die ärgerten sich über eine stufenweise Erhöhung bis zu dem Stundensatz von 25 Euro.

In der Außenwirkung soll das Konservatorium künftig als wichtigste und größte Musikschule in Dresden mehr Aufmerksamkeit erfahren. Verstärkt soll es gemeinsame Projekte mit anderen Kultureinrichtungen der Stadt geben. So mit dem Theater der Jungen Generation, der Staatsoperette, der Dresdner Philharmonie und dem Festspielhaus Hellerau. Verwaltungsintern soll sich eine schnellere Kommunikation zum Kulturamt und dem Schulverwaltungsamt entwickeln.

