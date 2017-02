Ein verpfuschtes Leben Im Messerstecherprozess wurde am Montag am Landgericht das Urteil gefällt. Folgen hat die Tat nicht nur für den Verurteilten.

Wie er Mitte Dezember den Gerichtssaal betrat, verließ ihn der 45-jährige Meißner auch wieder: in Handschellen. Er bleibt weiterhin im Gefängnis. Am Montag wurde er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung von der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden zu einer langen Haftstrafe verurteilt. © Robert Michael

Firma weg, Job weg, Haus weg, Ehe kaputt, Kinder weg und nun auch die Freiheit. Denn er muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Dieses Urteil fällte am Montag nach fünf Verhandlungstagen die Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und zehn Monate gefordert.

Gerechte Strafe dafür, dass der 45-jährige Meißner seine Ehefrau töten wollte. Im März vorigen Jahres rammte ihr der Mann ein 32 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch, aus Wut, Verärgerung und Eifersucht. Denn die 40-Jährige, mit der er zwei Kinder hat, wollte sich auch wegen seiner Alkoholprobleme von ihm trennen, hatte einen anderen. Mit der Tat hat er nicht nur sein eigenes Leben zerstört, sondern auch das seiner Familie. Die Frau, von der er inzwischen geschieden ist, und auch die Kinder sind noch immer schwer traumatisiert. Wenigstens konnte das Gericht den Kindern eine Aussage ersparen.

Dass die Frau überlebte, ist nicht dem Angeklagten zu verdanken, stellte der Vorsitzende Richter Thomas Ziegler am Montag in der Urteilsbegründung fest. „Er nahm den Tod seiner Frau in Kauf, würgte sie noch, nachdem er sah, dass sie schwer verletzt war. Schließlich floh er aus der Wohnung, weil er dachte, dass die Frau sterben werde“, sagte er. Die Frau überlebte nur, weil deren Tochter schnell Hilfe geholt hatte, beim „richtigen“ Nachbarn, der Arzt ist, klingelte. Die Geschädigte leidet heute noch an den Folgen der Tat, wird möglicherweise dauerhafte Schäden davontragen. Schwere Tatfolgen gab es auch für die beiden neun und elf Jahre alten Kinder. So drohte der Sohn des Paares, der eine Förderschule besucht, seiner Lehrerin, er werde mit einem Messer zurückkommen und sie abstechen.

Bei vollendetem Totschlag sieht das Gesetz eine Strafe zwischen fünf und 15 Jahren vor. Bei einem Versuch kann das Strafmaß gemindert werden, muss aber nicht. Im konkreten Fall machte das Gericht aber von der Möglichkeit, die Strafe zu mindern, Gebrauch. Positiv rechnete ihm das Gericht an, dass er ein Geständnis ablegte, sich selbst der Polizei stellte, in seinem letzten Wort Reue zeigte, nicht vorbestraft ist und einen Vergleich schloss. In diesem verpflichtete er sich, an seine Ex-Frau knapp 28 000 Euro an Schadensersatz und Schmerzensgeld zu zahlen. Allerdings räumte sein Verteidiger gleich ein, dass sein Mandant kein Geld habe. Zwar erhielt er 160 000 Euro Firmenanteile ausgezahlt, doch das Geld hat er sofort an seine Mutter abgetreten.

Was ist das für ein Mann, der zu einer solchen Tat fähig ist? Ist er ein Monster, ein kaltblütiger Täter? Nein, das ist er nicht. Die Tat ist letztlich das Ergebnis eines verpfuschten Lebens. Der Mann, dem eine durchschnittliche Intelligenz bescheinigt wird, war nie zur Selbstständigkeit erzogen worden. Schon in der Schule hat er kaum Kontakt zu Mitschülern. Auch das schiebt er auf andere, begründet es mit seinem kirchlichen Glauben, der von den anderen abgelehnt werde. Vor allem litt er wohl unter der autoritären Mutter, die omnipräsent war, sich nicht nur in die Kindererziehung einmischte. „Ich dachte manchmal, er sei mit seiner Mutter verheiratet. Sie kam ständig unangemeldet zu uns, er rief sie laufend an“, so die Ex-Frau.

Nach seiner Berufsausbildung nahm ihn sein Vater in dessen Firma auf. Verantwortung musste er erst übernehmen, als der Vater die Firma ihm und seinem Bruder überschrieb. Doch der bevormundete und erniedrigte ihn, soll ihn als „Schande für den Betrieb“ bezeichnet haben. Geschäftsführer war der Angeklagte wohl nur auf dem Papier. Schließlich drängte ihn der Bruder aus der Firma, zahlte ihm die Geschäftsanteile aus. Der Bruder habe ihn aus der Firma entfernen wollen, weil er gedroht habe, ihn wegen Steuerbetruges anzuzeigen, hatte der Angeklagte einer Gutachterin erzählt. Ein anderes Mal sagte er, sein Bruder habe ihn des sexuellen Missbrauchs an einer Mitarbeiterin bezichtigt. Nicht der einzige Widerspruch in seinen Aussagen.

Er fühlte sich als Verlierer, als Versager. Auch seine Frau ließ ihn das spüren. Er flüchtete sich in den Alkohol. Erst als die Frau mit Scheidung drohte, hörte er auf zu trinken. Sie war es auch, die zum Hausbau drängte, um aus der Wohnung bei der Schwiegermutter wegzukommen. „Er hat nichts auf die Reihe gekriegt“, so die Geschädigte. Doch mit dem Hausbau übernahm sich die Familie, weil der Angeklagte in seinem neuen Job deutlich weniger verdiente als zuvor als Geschäftsführer. Zu Hause hatte die Frau die Hosen an, gibt er zu. Und fängt wieder an zu trinken. Er merkt nicht, dass er sich immer mehr von seiner Frau entfremdet.

Der Verlust der Firma nagt an ihm. Seinen Frust lässt er auch an den Kindern aus. Wirft eine Bierflasche nach der Tochter, ohrfeigt den Sohn, weil der mit dem Computer nicht zurecht kommt. Ansonsten kümmert er sich kaum um die Kinder. Er weiß nicht einmal genau, wann sie geboren wurden. „Wenn er mal nicht getrunken hatte, ging es ihm nicht gut. Wenn er trank, hatte er sein wahres Gesicht gezeigt“, sagt die Ex-Frau aus.

Er ist nicht in der Lage, sein Scheitern – beruflich wie privat – einzusehen. Die Schuld dafür sucht er immer bei anderen. Glaubt man den Aussagen seiner Mutter, hat sie weder etwas von seinen Eheproblemen noch von seinem exzessiven Alkoholkonsum gewusst. Er traut sich nicht, ihr die Wahrheit zu sagen, spielt ihr und sich selbst eine Welt vor, die es nicht gibt.

Auch gegenüber einem Nachbarn, mit dem er sich gut versteht, spielt er die heile Familie vor. Der Psychiater ist völlig überrascht, als er von den Eheproblemen hört.

Seit der Tat sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Diese elf Monate werden auf die Haftstrafe angerechnet. Der Haftbefehl wurde aufrechterhalten. Wer erstmals eine Haftstrafe verbüßt, wird in der Regel nach zwei Dritteln, in Ausnahmefällen auch nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung entlassen. Dass bedeutet, dass der Meißner im günstigsten Fall jetzt noch zwei Jahre und einen Monat absitzen muss, maximal noch drei Jahre und einen Monat. Gegen das Urteil ist noch Revision möglich.

zur Startseite