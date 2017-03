Ein verhängnisvoller Streit Bei einer Schlägerei fällt ein Mann aufs Pflaster. Seitdem ist er auf einem Ohr taub. Ein Gutachten zeigt: Das Opfer hatte damit noch Glück.

Nach einer Schlägerei in Riesa ist eines der Opfer taub. © Symbolbild/dpa

Zwei Minuten waren es, die Andre G.s* Leben nachhaltig verändert haben. Nachdem er vor einem Pub in der Pausitzer Straße mit einem jungen Mann aneinandergeraten war, wachte er im Krankenhaus auf. Während der Auseinandersetzung stürzte er auf den Gehweg, blieb dort bewusstlos liegen. Seitdem ist er auf dem rechten Ohr taub (wir berichteten). Mit dem Handicap hat er sich mittlerweile arrangiert, selbst seinen alten Beruf kann er wieder ausüben. Die Bestrafung des Täters stand allerdings noch aus – bis jetzt.

Zum mittlerweile fünften Verhandlungstermin des Prozesses kam nun der medizinische Gutachter zu Wort. Dessen Fazit ist in einer Hinsicht eindeutig: Andre G. hatte viel, viel Glück. Bei dem ungebremsten Sturz auf das Pflaster zog er sich unter anderem Brüche im hinteren Kopfbereich zu. Sehr häufig fließe das Blut dann nach innen, so der Gutachter. Das Blut wiederum erhöhe den Hirndruck. Wegen dieses Risikos sei Andre G. auch noch in der Nacht vom Elblandklinikum nach Leipzig gebracht worden. Zu hoher Hirndruck kann ernsthaft lebensgefährlich sein, schlimmstenfalls müssen die Ärzte in solchen Fällen den Schädel des Geschädigten öffnen, so der Gutachter. Auch die langfristigen Schäden hätten noch schlimmer ausfallen können. Denn beim Sturz auf das Pflaster wurden Teile des Schädels beschädigt, durch die auch Nervenbahnen verlaufen. „Eine Zeit lang zeigte der Geschädigte noch halbseitige Lähmungserscheinungen.“ So habe er beispielsweise das rechte Auge nicht schließen können. Auch diese Beeinträchtigung hätte theoretisch bleiben können. Und noch etwas stellten die medizinischen Gutachter fest: einen Haarriss im Halswirbelbereich. „Auch das ist mit großer Vorsicht zu genießen.“ Wäre der entsprechende Knochen gebrochen, hätte er auch das Rückenmark beschädigen können. G. wäre dann querschnittsgelähmt gewesen. „Der Geschädigte hatte mehrfach Glück“, so das Fazit des Gutachters, „auch, weil er schnell erste Hilfe und notärztliche Versorgung bekam“.

Für den Gerichtsprozess war aber vor allem die Antwort auf eine Frage entscheidend: Hatte der damals 19-jährige Angeklagte noch einmal zugetreten, nachdem G. bereits am Boden lag? In dieser Hinsicht lagen die Zeugenaussagen teils weit auseinander. Der Gutachter kam zumindest zu einem Schluss: Es muss nach dem Aufprall auf den Boden noch eine weitere starke Krafteinwirkung gegeben haben. Einen Tritt, so seine Schlussfolgerung. Ein Faustschlag entwickle kaum diese Kraft. Unklar sei im Grunde nur, ob der Tritt gegen die linke oder die rechte Kopfhälfte erfolgte. Beides hätte die erlittenen Verletzungen erklären können. Unklar blieb auch, ob es im Vorfeld eine Art Rangelei gegeben hatte, in deren Verlauf beide Streithähne zu Boden gingen, oder ob G. nach einem einzigen Faustschlag bewusstlos zu Boden fiel.

Dem Riesaer Jugendschöffengericht genügten letztlich die Gutachten und Zeugenaussagen, um ein Urteil zu fällen. Zwar sei es durchaus glaubhaft, dass der zur Tatzeit stark alkoholisierte Andre G. auf den Angeklagten losgegangen sei. Aber: „Nach der Notwehr haben Sie Ihrer Wut freien Lauf gelassen“, erklärte der Richter Herbert Zapf. Das Schöffengericht sei überzeugt, dass es den Kopftritt gegeben habe. Darüber hinaus bestehe eine besondere Schwere der Schuld – allein schon, weil das Opfer für immer mit den Folgen leben muss. Den heute 22-Jährigen verurteilte das Gericht nach Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten sowie vier Monaten Arrest und blieb damit nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen – bei fünf Terminen kein Pappenstiel für den arbeitslosen Riesaer. Weil sich im Lauf der Verhandlung außerdem die Frage nach einem Drogenproblem des jungen Mannes ergab, ordnete das Gericht außerdem an, dass der Angeklagte sich Hilfe bei der Suchtberatung der Diakonie suchen soll. Sollte er das Urteil akzeptieren, blieben noch die privatrechtlichen Folgen. Denn Andre G. hätte dann Anspruch auf Schadenersatz.

Name geändert

