Ein Ur-Dippser für Dipps Dirk Massi leitet den Verein für die 800-Jahr-Feier der Stadt. Dabei kommt ihm sein bewegtes Berufsleben zugute.

Dirk Massi kennt die „Alte Pforte“ in Dippoldiswalde noch gut. Er war hier der letzte Gaststättenleiter im Auftrag der Handelsorganisation (HO), ehe mit der Wende die HO aufgelöst und das Gebäude verkauft wurde. Heute gehört es der Stadt, die es für die Oberschule und für öffentliche Veranstaltungen nutzt. © Egbert Kamprath

Für das Stadtjubiläum „800 Jahre Dippoldiswalde“ hat sich ein Verein für Kulturraum und Brauchtumspflege gegründet. An seiner Spitze steht Dirk Massi. Er ist Ur-Dippser, 1959 wurde er hier geboren und hat immer hier gelebt mit einer Unterbrechung, als er drei Jahre in Klosterfelde nahe Berlin bei seinem Vater gewohnt hat. Seine Interessen bewegen sich genau in dem Spannungsfeld, von dem auch große Feste geprägt sind: zwischen Technik und Gastronomie. Seine beruflichen Wege führten ihn in beide Richtungen.

Eigentlich wollte er in einer Autowerkstatt in Klosterfelde lernen, aber das war schwierig. Darum ging er zurück nach Dippoldiswalde und hat unter Tage eine Ausbildung bei Zinnerz Altenberg gemacht. Während dieser Zeit hat er aber aushilfsweise gekellnert, in der Küche geholfen und Spaß an der Gastronomie gefunden. Also begann er eine weitere Lehre zum Facharbeiter Koch und hängte neben der Arbeit noch eine Ausbildung zum Gaststättenleiter dran. Alte Dippser erinnern sich noch an die inzwischen abgerissene „Freundschaft“ im Neubaugebiet, wo er gelernt hat. Als Gaststättenleiter hat er die „Alte Pforte“ übernommen und auch noch Ja gesagt, als ein neuer Chef für die Parksäle gesucht wurde. „Das reizte mich, ich war jung“, sagt er heute. So hat er Ende der 1980er-Jahre zwei Gaststätten geleitet.

Als es 1989 mit der DDR zu Ende ging, wurden die Alte Pforte verkauft und die Parksäle privat verpachtet. Massi legte sich einen Hänger zu, begann einen Imbiss und verkaufte Hotdogs oder Hamburger, was eben damals neu war. Aber es hat ihn genervt, draußen rumzufahren. Daher hat er sich einen festen Laden gesucht und einen Spielwarenhandel in der Freiberger Straße eröffnet. Das war aber ein Trick. Eigentlich ging es für ihn wieder zur Technik. Denn dort verkaufte er auch Telefon- und Funktechnik und unterlief damit das Monopol der Post, das Anfang der 1990er-Jahre noch bestand. Funken hatte er schon als Jugendlicher in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) gelernt. Den Morsecode für seinen Namen kann er immer noch auswendig. Heute arbeitet er als Allroundhandwerker und ist als Dienstleister für andere unterwegs, hat beispielsweise Bühnen gebaut. 2004 war er auch bei den Ersten, die den Ortsverband des Technischen Hilfswerks aufgebaut haben. Heute ist er hier Fachberater und Ausbildungsbeauftragter. Außerdem arbeitet er in einem Projekt mit, bei dem Deutschland Tunesien unterstützt, selbst ein technisches Hilfswerk aufzubauen. Dazu fliegt er regelmäßig in das Mittelmeerland, um vor Ort mitzuhelfen.

Erfahrung bei der Stadtfest-Organisation

Eines Abends im Dezember 2014 trank er im Obertorgrill sein Feierabendbier, als Michael Triller, Stadtrat und Chef des Obertorgrills, mit der Nachricht aus der Ratssitzung kam, dass die Stadtverwaltung Dippoldiswalde das Stadtfest nicht mehr organisiert. „Wir waren uns damals einig: Das kann man doch nicht ausfallen lassen“, erinnert sich Massi. So arbeitete er bei der Gruppe um den Musikantenklub mit, die ehrenamtlich ein erfolgreiches Stadtfest auf die Beine stellte. Dabei hat er Bernd Wehner gut kennengelernt, der ebenfalls federführend mit organisiert hat. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat sie im vergangenen Jahr angesprochen, ob sie sich auch vorstellen könnten, die Verantwortung für die 800-Jahr-Feier zu übernehmen. „Das ist natürlich noch etwas anderes“, sagt Massi.

Die Veranstalter erwarten die doppelte Besucherzahl wie zu einem Stadtfest. Aber sie haben sich jetzt mit dem neuen Verein, bei dem neben Dirk Massi noch Bernd Wehner und Peggy Sturm im Vorstand sitzen, einen rechtlichen Rahmen geschaffen. Erfahrung, Ahnung von der Technik und der Gastronomie haben sie ja sowieso. Das Jahr bis zum Festtermin vom 1. bis 3. Juni 2018 wollen sie noch gut nutzen, auch um weitere Helfer zu gewinnen.

