Kommentar Ein unwürdiges Schauspiel SZ-Lokalchefin Birgit Ulbricht bewertet die Gesprächsrunde in der Straucher Scheune.

Birgit Ulbricht ist Leiterin der SZ-Lokalredaktion in Großenhain. © Kristin Richter

Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer die Einwohnerversammlung in der Straucher Scheune behaglich für sich abhaken können. Ich nicht. Als ein Straucher gleich mit der Frage hereinkam, ob der Stadt angesichts so vieler Bürger nicht Angst werde, da war klar: An diesem Abend wird mit den Säbeln gerasselt – und kein Problem besprochen. Die beiden Firmenchefs Andreas Kirst und Stephan Jakob fanden sich denn auch kurzerhand in einem Tribunal wieder, statt im Gespräch mit den Bürgern. Ortschaftratschef Ulrich Strutzberg warf ihnen ein Papier mit 80 Fragen hin und meinte, wenn man sich ranhalte, sei man so in zwei Stunden fertig. Sonst gebe es kein Ja vom Ortschaftsrat. Und grinste. Es waren 80 Fragen zur Genesis alter, neuer und gar keiner Probleme. Angedeutete Vorwürfe, wie der, ob man die Metallrückgewinnung dann mit der Goldwäsche mittels Quecksilber im Amazonas vergleichen könne?

Einen Moment lang dachte ich, Kirst und Jakob stehen auf und gehen. Aber sie sind sitzengeblieben und haben sich das angetan. Ja, angetan.

Man kann glasklare Fragen stellen. Man kann Vermutungen äußern und hinterfragen – zu beidem gab es auch ernste und kluge Versuche von Bürgern, die sich zu Wort meldeten. Aber hier sollte nicht gefragt, sondern vorgeführt werden! Nicht nur die Firma, die ihr Projekt vorstellen wollte und von der der Ortschaftsrat erst im letzten Jahr wie selbstverständlich einen Festplatz im Ort hergerichtet bekam. Nimmt man das an, wenn man den anderen seit langem für so einen schlechten Kerl hält? In Strauch offenbar schon. Vorgeführt wurde aber auch das Rathaus. Die Straucher wollten es der Stadt so richtig heimzahlen, dass sie den Beschluss für eine Metallrückgewinnungsanlage im letzten Stadtrat schon fassen wollte – ohne eine vorherige Einwohnerversammlung. Das macht man mit Strauchern nicht! Das Trauma „Windkraft“ ist aktueller denn je. Hinter allem wird Verrat und Lüge gewittert.

Dabei hat der Ortschaftsrat so einen Dampf vor den eigenen Bürgern, dass er selber log. Er habe noch gar nichts beschlossen. Stimmt nicht. Der Ortschaftsrat hatte kurz vor der Stadtratssitzung zugestimmt, seinen Beschluss aber zurückgenommen, als es im Dorf zu mulmig wurde. Was sich am Dienstagabend in Strauch abgespielt hat, war kurz gesagt beschämend. Schade nur, dass Oberbürgermeister Sven Mißbach nach dem vorangegangenen Firmenbesuch bei Jakob und Naumann nicht mehr mit zur Bürgerrunde nach Strauch kam und seine Bürger nicht selbst erlebt hat.

