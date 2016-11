Ein unwürdiges Geschehen Der Angeklagte soll eine Frau geschlagen haben. Für den Richter stellt sich aber noch eine ganz andere Frage.

Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Ein Fall fürs Gericht © Symbolbild/dpa

Dass sich der Angeklagte und die Zeugin nicht mögen, ist für jeden ersichtlich. Noch nach der Zeugenvernehmung und in einer Verhandlungspause streiten sie sich lautstark. „Christen zeigen sich nicht gegenseitig an“, belehrt der 71-Jährige die Frau. Nun, besonders christlich war es auch nicht, was er getan hat. Der Mann leitet eine Einrichtung, in der psychisch kranke Menschen betreut werden.

Die Frau ist beim ihm angestellt, aber nur auf Honorarbasis. Seit Monaten möchte sie einen Arbeitsvertrag, doch der kommt nicht zustande. Ständig gibt es Streitereien. An einem Apriltag dieses Jahres eskaliert die Situation. Streitpunkt ist ein Beutel mit persönlichen Sachen einer Betreuten, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Frau soll der Patientin den Beutel in die Klinik bringen, doch der Angeklagte will das nicht. Es kommt zu einem Handgemenge, auf beiden Seiten spielen wohl Emotionen eine Rolle. Schließlich soll der 71-Jährige die Frau geschlagen haben. Deshalb sitzt er nun wegen Körperverletzung vor Gericht. Er streitet einen Schlag ab. Tatsächlich war es wohl so, dass sie bei dem Gerangel aus Versehen mit dem Ellenbogen getroffen wurde. Kurze Zeit war sie arbeitsunfähig.

Doch auch das streitet der Angeklagte ab. „Die Frau lügt, wenn sie behauptet, ich hätte sie geschlagen. Das ging gar nicht, ich hatte ihr den Rücken zugedreht“, sagt er. Die Frau wolle sich an ihm rächen, weil sie enttäuscht gewesen sei über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Er verlangt, dass die Frau unter Eid aussagt. Richter Michael Falk lässt sich nicht vorschreiben, wie er seine Arbeit zu verrichten hat. „Klar ist, dass die Geschädigte mit dem Ellenbogen getroffen wurde. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht mit Vorsatz geschah“, sagt er. Die Frau habe sich auch selbst in Gefahr begeben.

„Möglicherweise sind die psychischen Verletzungen stärker als die körperlichen, aber das steht hier nicht zur Debatte“, so der Richter und verurteilt den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Der Richter spricht von einem unwürdigen Geschehen. „Es stellt sich mir die Frage, ob Sie geeignet sind, solch einen Betrieb zur Betreuung psychisch Kranker zu leiten“, sagt er zu dem Angeklagten.

Ärger mit Behörden hatte der Angeklagte schon einmal vor 14 Jahren. Da wurde sein Reiterhof vom Landratsamt Meißen geschlossen, weil er ihn ohne Genehmigung betrieb. Die Gewerbegenehmigung lief auf seine Lebensgefährtin, die sich von ihm getrennt hatte. Er sagte damals, er habe die Reit- und Fahrerlaubnis für den Reiterhof gehabt, seine Lebensgefährtin die Gewerbeanmeldung für die angeschlossene Pension und die Gaststätte. Auch die wurden von der Gewerbeaufsicht geschlossen. Die Gaststätte wurde zugemacht, weil sie illegal betrieben wurde, hieß es damals aus dem Landratsamt. Auch die hygienischen Bedingungen seien nicht eingehalten worden.

