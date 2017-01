Ein ungewöhnlicher Fund Trödelsammler Wolfgang Wick hat ein altes Tagebuch gefunden. Nun ist er auf der Suche nach Kindern aus der Nachkriegszeit.

In dem Haus auf der Cottbuser Straße war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kindergarten untergebracht. Mittlerweile wurde das Denkmal saniert und Wohnungen sind entstanden. © Rene Meinig

Wolfgang Wick ist bei seinem Hobby schon so einiges untergekommen. Bereits seit Jahren sammelt der ältere Herr aus Königs Wusterhausen Dinge aus DDR-Zeiten. Doch was er beim vergangenen Ausflug auf dem SZ-Trödelmarkt am Haus der Presse in Dresden entdeckte, fasziniert selbst den erfahrenen Sammler.

Von außen wirkt die braune Pappmappe unscheinbar. Innen ist dünnes Papier eingebunden – ebenfalls in braun. Ein schwarzer Schriftzug ziert das Deckblatt: „Mein Tagebuch aus meiner Praxiszeit im Kindergarten“ steht darauf, darunter ein Schwarzweißfoto, das eine Gruppe von Kindern zeigt. Die Mappe ist in einem guten Zustand. Umso überraschter war Wick, als er die erste Seite des Tagebuchs aufblätterte. Am 17. Juni 1946 beginnen die Aufzeichnungen. Was der Trödelsammler in den Händen hielt, war ein Zeugnis der Nachkriegszeit in Trachau.

Genauer gesagt: Ein Zeugnis der Nachkriegszeit in einem Trachauer Kindergarten auf der Cottbuser Straße 19. Dort verbrachte die Autorin einen guten Monat – ihre Praxiszeit während der Ausbildung zur Erzieherin. 48 Kinder wurden damals in der Einrichtung betreut – von gerade einmal einer Erzieherin. Dagegen ist ein Betreuungsschlüssel von 1:12, den es derzeit in sächsischen Kindergärten gibt, ein wahrer Luxus. Neben der Autorin verbrachte noch eine weitere Auszubildende ihre Praxiszeit in der Trachauer Einrichtung. Teilweise mussten die zwei Frauen sich alleine um alle Kinder kümmern.

Das Tagebuch ist liebevoll gestaltet: Neben mal längeren und mal kürzeren Beiträgen finden sich zahlreiche alte Fotos, Gemaltes und Gebasteltes von den Kleinen – vornehmlich von den sogenannten Beobachtungskindern der Autorin. Sechs Kinder hat sie sich herausgesucht, deren Verhalten genauer unter die Lupe genommen und analysiert. Wie weit ist das Kind für sein Alter? Frühstückt es ordentlich? Kann es sich beim Spielen konzentrieren? Eines wird schnell deutlich: Auch damals gab es schon dieselben Probleme.

„Ich habe mir drei Knaben und drei Mädchen als Beobachtungskinder herausgesucht. Sie sind fast alle sehr schwer zu erziehen“, heißt es in dem Tagebuch. Von einem Jungen schreibt die Autorin, dass er sprung- und wechselhaft sei, keine Ausdauer beim Spielen habe und sich zu leicht ablenken lasse. Symptome, die heute gerne ADHS zugeschrieben werden. Wick ist fasziniert von den Parallelen – und von der Geschichte der Kinder. Was ist wohl aus ihnen geworden? „Ich wäre froh, wenn sich eines der Kinder mal bei mir meldet“, sagt der Trödler hoffnungsvoll.

Doch im Tagebuch gibt es kaum Informationen zu den Kindern. So erfährt man neben den Geburtsnamen lediglich, dass einer der Jungen in Afrika geboren ist. Sein Vater sei auf der Heimreise an Malaria gestorben. Der Vater eines anderen Jungen wiederum war Studienrat. Seine Mutter musste mit den drei Söhnen die Wohnung verlassen, weil der Vater Mitglied der NSDAP war. Das habe das Kind sehr geprägt. „Ich hoffe, dass sich vielleicht noch jemand an seine Zeit auf der Cottbuser Straße erinnert“, so Wick. Einen Kindergarten gibt es dort schon lange nicht mehr.

Noch während des Praxissemesters der Autorin zog die Einrichtung in den Schützenhof um. In dem denkmalgeschützten Bau auf der Cottbuser Straße 19 wurden indes Wohnungen eingerichtet. Vom Kinderlachen der Nachkriegszeit ist nichts mehr zu hören.

zur Startseite