Ein Unentschieden zum Abschluss Dynamo trennt sich am Ende des Trainingslagers vom FC Luzern mit 1:1. Wieder trifft Stefan Kutschke.

Die Trainerbank der Dresdner beim Test gegen den FC Luzern. © szo/T. Meyer

Seine Bilanz steht schon fest, da ist dieser zweite und abschließende Test des Trainingslagers in Spanien gegen den FC Luzern noch nicht einmal angepfiffen. Uwe Neuhaus ist zufrieden, sehr zufrieden sogar. Elf Einheiten in acht Tagen, dazu der 3:1-Sieg gegen Zürich - Dynamo Dresdens Cheftrainer sieht seine Mannschaft gerüstet für die Rückrunde in der zweiten Liga. Und dann das.

Sozusagen als Krönung dominiert der deutsche Zweitliga-Siebente auch gegen Vierten der ersten Schweizer Liga, der von Markus Babbel trainiert wird. Das Einzige, was nicht stimmt, ist das Ergebnis in einem intensiven, temporeichen Spiel, bei dem auch Dynamos Konterstärke auffällt.

1:1 steht es am Ende, trotz Rückstands nach zwei Minuten, aber auch trotz einer Vielzahl erstklassiger Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Doch einzig Stefan Kutschke, der schon gegen Zürich zweimal getroffen hat, kann seine Chance nutzen. Nach Eingabe von Akaki Gogia schiebt er den Ball in der zehnten Minute ins Tor.

Danach gibt es Chancen beinahe im Minutentakt. Marco Hartmann (12.), Niklas Kreuzer (14.), erneut Hartmann (15.) sowie Gogia (19.) und Testroet allein vor dem Torwart (41.) verpassen aber den verdienten Führungstreffer.

Eine Generalprobe, meint der Trainer, ist es gewesen, allerdings das Spiel drei Tage zuvor gegen Zürich auch schon. Für unterschiedliche Prioritäten sei die Vorbereitung zu kurz und daher jeder Test wichtig. Und auch wenn Neuhaus das explizit verneint, der möglichen Anfangself am nächsten Sonntag in Nürnberg ist die Aufstellung schon sehr nahe gekommen - wenn Dynamo mit zwei Stürmern spielt wie zuletzt beim 2:1-Sieg im Hinrundenabschluss in Bielefeld.

Nach dem Seitenwechsel findet Luzern besser in das Spiel, was jedoch für Marvin Schwäbe ebenso gilt. Dynamos von Hoffenheim ausgeliehener Torwart, der seine Position definitiv sicher hat, pariert zweimal stark und ist auch im Spielaufbau deutlich mehr gefordert. Zugenommen hat außerdem die Härte aufseiten der Schweizer. Mit kleinen Nickligkeiten zerstören sie immer wieder den Spielfluss, und Hekuran Kryeziu zettelt nach einer Rangelei mit dem eingewechselten Niklas Hauptmann eine handfeste Rudelbildung an.

Nur Tore fallen keine mehr. Kreuzers Freistoß in der 76. Minute und sein Schuss wenig später sind die einzigen nennenswerten Szenen, was nicht zuletzt an den vielen Wechseln liegt. Bis auf die Nachwuchsspieler sowie die angeschlagenen Fabian Müller und Aias Aosman setzt Neuhaus abermals alle Profis ein.

Am Samstagfrüh heißt es dann Kofferpacken, ehe es am späten Vormittag über Malaga und Berlin zurück nach Dresden geht. Mit einem zufriedenen Trainer, und geschafften Spielern. Und dann relativiert Neuhaus doch noch: „Letztes Jahr habe ich auch gesagt, wir sind gut gerüstet und dann gab es diese kleine Niederlage in Erfurt“, sagt der Coach mit einem Lächeln. Auch er ist froh, dass Trainingslager geschafft zu haben.

FC Luzern - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)

Dynamo: Schwäbe - Kreuzer, Modica (73. Starostzik), Ballas (60. Jannik Müller), Heise - Gogia (46. Berko), Lambertz (60. Hauptmann), Hartmann (73. Konrad), Stefaniak (46. Teixeira) - Kutschke (46. Hilßner), Testroet (73. Alvarez).

Tore: 1:0 Itten (2.), 1:1 Kutschke (10.).

