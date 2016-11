Ein Umweltpreis für Riesa Eine ungewöhnliche Kooperation zwischen zwei großen Betrieben und den Stadtwerken sorgt für Aufsehen. Und auch Riesaer Mieter haben davon etwas.

Riesas Stadtwerke-Chef René Röthig und OB Marco Müller (v.l.) bekommen von Minister Thomas Schmidt den Preis überreicht. © SAENA/Daniel Koch

Wenn das keine gute Geschichte ist: Mit einer Kooperation zwischen Stahlwerk, Reifenwerk und Stadtwerken hat Riesa jetzt den zweiten Preis abgeräumt – den European Energy Award, den Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt an OB Marco Müller (beide CDU) überreicht hat. Der geht an Städte und Landkreise, die sich beim Energiesparen hervortun.

Das Projekt aus Riesa passt zu diesem Ziel perfekt. Dabei wird aus der anfallenden Abwärme des Stahlwerks 225 Grad heißer Dampf erzeugt. Der gelangt über eine 1,2 Kilometer lange Trasse zum Heizkraftwerk Merzdorf der Stadtwerke. Die versorgen mit dem Dampf das benachbarte Reifenwerk von Goodyear Dunlop.

Laut Stadt ist diese Kooperation nicht nur aus produktionstechnischer Sicht, sondern auch bei der umweltschonenden Wirkung einzigartig: Sie vereine zwei hocheffiziente und umweltschonende Energieprozesse – die Abwärmenutzung aufseiten des Stahlwerks sowie die Kraft-Wärme-Kopplung aufseiten der Stadtwerke. Laut Stadtwerken lässt sich so nicht nur Energie einsparen, sondern auch eine Kohlendioxid-Emission von jährlich 9 000 Tonnen.

Das gemeinsame Dampfprojekt wurde nicht zum ersten Mal ausgezeichnet: Bereits 2013 erhielten die Unternehmen dafür den Sächsischen Umweltpreis. Der European Energy Award geht darüber allerdings noch hinaus. Bei der Zertifizierung werden Stärken und Schwächen des Energieverbrauchs der Kommunen erfasst und bewertet. So sollen sich weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung in kommunalen Einrichtungen finden lassen. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt: „Investition in Energieeffizienz ist gut angelegtes Geld. Sie rechnet sich in den meisten Fällen sehr schnell.“

