Ein Ufo für Neustädter Pfandflaschen Die Stadt testet an zehn Stellen im Stadtteil Pfandringe. Damit soll es weniger Scherben auf den Gehwegen geben. Und Sammler haben es einfacher.

Platz für acht Flaschen hat dieser Pfandring. In der Neustadt gibt es jetzt zehn Exemplare davon. © René Meinig

Der letzte Schluck Bier hat geschmeckt, nun steht die leere Glasflasche im Pfandring, der um den Mülleimer gespannt ist. Die beiden jungen Männer, die gerade noch eine Pause an der Scheune gemacht haben, wissen schon gut, wofür das orange Teil gedacht ist. Seit einigen Tagen sind zehn Mülleimer in der Äußeren Neustadt und im Hechtviertel mit Pfandringen ausgestattet. Je nach Modell – das an der Scheune nennt sich Ufo – können dort vier bis zehn Flaschen abgestellt werden. Das macht es Pfandsammlern einfacher. Sie müssen nicht mehr mit den Händen in den Müllbehältern wühlen und sich vor Scherben fürchten. Und weil die Pfandflaschen aus Glas so viel schneller abgeholt werden, geht weniger zu Bruch, hofft der Altstädter Ortsamtsleiter André Barth.

Zusammen mit Anwohnern hat die Stadtverwaltung Ideen gesammelt, wie der Müll im Ausgehviertel verringert werden kann. Der Stadtrat gab schließlich seine Zustimmung für die Pfandringe. 2 200 Euro haben die Ringe und die Montage gekostet. Ein halbes Jahr soll nun getestet werden, ob funktioniert, was sich die Macher versprechen. Ende des Jahres will die Stadtverwaltung die Ergebnisse präsentieren. Ob dann Pfandringe für alle Mülleimer gekauft werden können, bleibt offen.

Immerhin gibt es 200 Müllbehälter in der Äußeren Neustadt und im Hechtviertel. Die mit 45 Liter Platz werden einmal täglich geleert. Zu denen mit 800 Liter Fassungsvermögen kommt die Stadtreinigung alle 14 Tage. Zusätzlich hat André Barth mit den Spätshops im Viertel verhandelt. Sie wollen die anderen Glasflaschen zurücknehmen, für die es keinen Pfand gibt. Auf der Straße sollen sie nicht mehr stehen.

