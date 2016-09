Ein „Turnböckchen“ bleibt zu Hause Die jüngsten Sportler zeigten beim Traditionswettkampf des TV „Frisch AUF“, dass sie schon jede Menge drauf haben.

© Symbolfoto: Weller

76 Kinder (69 Mädchen und 7 Jungen) waren der Einladung des Jugendvorstandes des TV „Frisch Auf“ Meißen gefolgt und zum 13. Turnböckchen-Wettkampf in die Turnhalle des Sportforum „Heiliger Grund“ Meißen angereist. Turnbegeisterte Mädchen und Jungen aus Coswig, Dresden, Nünchritz, Riesa, Weinböhla und Meißen eroberten die Turngeräte im Sturm.

Vorab hatten fleißige Helfer die Turnhalle mit vielen kleinen Ziegenböckchen geschmückt. Wie jedes Jahr rief das „Böckchenlied“ zur allgemeinen Erwärmung und begleitete alle durch den Tag, manch einen sogar bis zum Darauffolgenden…

Die Mädchen turnten an den Geräten Sprung, Reck, Balken, Boden und Hindernislauf. Für die Jungen standen Boden, Sprung, Reck, Pauschenpferd, Barren und Hindernislauf auf dem Programm. Manch einer staunte, was die kleinen Sechs- bis Neunjährigen schon so drauf haben, und es gab viel Applaus für tolle Leistungen.

Die Tageshöchstwertung von 13,60 Punkten erturnte sich Loona Höft (AK8) vom SV Motor Mickten am Schwebebalken. Chris Rauschenbach (AK 9) TUS Weinböhla entlockte den Kampfrichtern gleich drei 13-er Wertungen: am Boden, Barren und Reck.

Endlich war es soweit: Die Ergebnisse standen fest und die begehrten Kuschelböckchen warteten schon auf ihre neuen Besitzer. Schon vor der Siegerehrung liebäugelten die kleinen Turnerinnen und Turner mit den süßen Böckchen und den wunderschön glitzernden schönen Medaillen.

Wieder verließen viele Böckchen ihre Heimatstadt Meißen: drei gingen auf den Weg nach Dresden, zu dem SV Motor Mickten (Mira Scharfe AK6, Fenja-Talisa Pach AK7, Loona Höft AK8). Ein Böckchen nahm Ivie Osaghae (AK9) mit nach Hause zum TSV Rotation Dresden. Auch Chris Rauschenbach AK9 (TUS Weinböhla) freute sich über ein Kuschelböckchen.

Und eins durfte zu Hause bleiben, bei Tim Gutte (AK8), vom gastgebenden Verein TV“ Frisch Auf“ Meißen. (M. Rahn)

