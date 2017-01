Ein Trümmerhaufen Nach dem Brand am Sonnabend muss sich die Bewohnerin um viele Behördengänge kümmern. Die Stadt will dabei helfen.

Bis auf den Keller ausgebrannt ist das Häuschen an der Schmiedewalder Straße. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei 300 000 Euro. © Annett Heyse

Das muss der Albtraum schlechthin sein: Ein Einfamilienhaus brennt komplett aus. Nur noch die Außenmauern des Keller- und des Erdgeschosses stehen. Der Rest: ein vom Löschwasser überfrorener Haufen aus verkohltem Holz, Hausrat und Trümmern. So steht am Montagvormittag ein Häuschen an der Schmiedewalder Straße in Birkenhain in der Winterlandschaft. Nur das der Alltag der Bewohnerin – einer 48-jährigen Frau – völlig aus den Fugen geraten sein dürfte. Dem Vernehmen nach ist die Birkenhainerin vorerst bei Verwandten in Dresden untergekommen.

Währenddessen ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. „Wir haben noch keine Erkenntnisse darüber, warum der Brand ausgebrochen ist“, sagt Mario Laske von der Pressestelle der Polizeidirektion. Frühestens Mitte bis Ende der Woche könne man dazu mehr sagen. Bekannt ist bisher, das die Bewohnerin am Abend einen Dauerbrandofen angeheizt hatte und später selbst eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung des Schornsteins feststellte. Das Feuer brach wohl im Dachgeschoss aus. Die Frau und eine Besucherin konnten sich noch ins Freie retten und gegen 22.50 Uhr die Feuerwehr alarmieren. Die kam mit 70 Kameraden aus Wilsdruff und den Ortsteilen Limbach, Helbigsdorf, Grumbach, Kesselsdorf, Kaufbach und Freital.

Das ganze Ausmaß des Brands war erst bei Tageslicht zu sehen. Vom Dachgeschoss ist nichts mehr übrig. Verkohlte Balken sind ins Erdgeschoss durchgebrochen. Die Innenwände des Hauses sind schwarz, Fenster, Jalousien und Türen in der Hitze verglüht. Kabel hängen an der Fassade herunter. Einzig das Kellergeschoss macht noch einen halbwegs intakten Eindruck. Hinter einem angekippten Fenster miaut eine Katze – das einzige Lebenszeichen in der Ruine, die außerhalb des Dorfes liegt.

Wilsdruff hat der Betroffenen Unterstützung zugesagt. „Wir sind vorerst so verblieben, dass sie gern davon Gebrauch macht und sich meldet. Zunächst möchte sie den Kontakt zur Versicherung suchen, die notwendigen Schritte besprechen und einleiten. Davon werden weitere Maßnahmen abhängen“, teilt Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mit. Bereits intern im Rathaus durchgestellt sei die Wiederbeschaffung von Ausweisen und Urkunden sowie Hilfe bei der Bearbeitung von Anträgen.

