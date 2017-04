Ein Trio für die Sommerbühne Die Vorbereitungen für das Spektakel laufen längst. Technik-Probleme soll es diesmal nicht geben.

Drei Männer, ein Anliegen: Jürgen Gläsel vom Museumsverein (v.l.), Sommerbühnen-Organisator Kurt Hähnichen und Peter Juknat – stellvertretender Direktor des Heisenberg-Gymnasiums – unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. © Sebastian Schultz

Drei Herren unterschreiben feierlich eine Kooperationsvereinbarung, damit bald wieder junge Riesaer auf die Bühne kommen: Jürgen Gläsel vom Museumsverein, Peter Juknat vom Heisenberg-Gymnasium und Cheforganisator Kurt Hähnichen wollen damit die Sommerbühne 2017 auf ein festeres Fundament stellen. „Ziel ist es, dass sich die Kinder in Riesa kulturell ausleben und ihre Heimatstadt damit so gut in Erinnerung behalten, dass sie hier bleiben oder wiederkommen“, sagt Jürgen Gläsel.

So wird der Chor des Gymnasiums erstmals vor größerem Publikum auftreten und den Auftakt mit einem Potpourri aus Musicals am 1. Juni im Klosterhof gestalten. Untermalt werde sein Auftritt mit zwei szenischen Spielen der kleineren Schüler aus der Theatergruppe. Damit hoffen die Veranstalter auch, andere, neue Zuschauer zu gewinnen. Der Vertrag gelte vorerst für ein Jahr mit der Option der Verlängerung, sagt Gläsel.

Ebenfalls neu für die Sommerbühne wurde die Dixieland-Gruppe „Himmelfahrtsband“ aus Döbeln gewonnen. Die sechs Musiker, die im alten New-Orleans-Stil spielen, traten in den USA und Südafrika und mehrfach mit Erfolg beim internationalen Dixieland-Festival in Dresden auf.

Viermal live zurück 1 von 5 weiter 1. Juni: Chor Heisenberg-Gymnasium und Philharmonic-Jazzband Riesa 6. Juli: Kabarett PIESAcker Riesa und Himmelfahrtsband Döbeln 3. August: Kabarett „Die Larven“ Riesa und Break-Dance-Show mit den Skyliners Meißen 7. September: Aerobic ESV Lok Riesa und Lessing-Band, Lessing-Gymnasium Döbeln Beginn auf dem Klosterhof ist jeweils 19.30Uhr, Einlass 18.30Uhr.

Den Abschluss am 7. September bildet eine Jugend-Band aus Döbeln. „Wir haben derzeit in Riesa Mangel an Jugendbands“, sagt Peter Kettner, der sich um den musikalischen Teil der Sommerbühne kümmert. Deshalb habe er seine Fühler nach Döbeln ausgestreckt und eine junge Band vom Lessing-Gymnasium gewinnen können, die internationale Rock- und Popmusik spielt.

Die Sommerbühne findet zum zwölften Mal statt. Mit etwa 50 Zuschauern angefangen, rechnen die Organisatoren bereits seit sechs Jahren mit ungefähr jeweils 300 Gästen zu den vier Veranstaltungen von Juni bis September. Bei schlechtem Wetter werde auf die Stadthalle Stern ausgewichen. „Innerhalb von sechs Stunden können wir umziehen“, meint Hähnichen. Die kulturellen Beiträge reichen von verschiedenen musikalischen Darbietungen über Kabarett und Theater bis zu sportlichen Vorführungen. Der Start für den Kartenvorverkauf ist Ende April/Anfang Mai bei der Riesa-Information.

Keine Technikpannen 2017

Damit es in diesem Jahr zu keinen technischen Pannen wie 2016 kommt, habe es im Vorfeld engere Absprachen der Veranstalter mit den Künstlern gegeben, berichtet der Chef-Organisator der Sommerbühne, Kurt Hähnichen. Als kleine Wiedergutmachung für die technischen Probleme treten die Aerobic-Mädchen vom ESV Lok Riesa in diesem Jahr noch einmal auf. Gleichzeitig sagt Hähnichen, dass die Veranstalter keine Vollprofis seien. Das zeigt auch der Eintritt, der mit drei Euro pro Abend im Vergleich zu anderen Veranstaltungen sehr gering sei. „Dies ist jedoch nur dank der Sponsoren und Partner möglich – wie dem Stadtmuseum, in dessen Händen die Finanzen liegen“, betont Hähnichen.

Die Sommerbühne wird unterstützt von der Sparkasse, der FVG, den Stadtwerken, dem Handelshof, der WGR, der Volksbank, Andreas Seidlitz, Raumausstatter Gallitzdorfer.

