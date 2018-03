Ein trauriges Stück Dresdner Stadtgeschichte Auf Schloss Klippenstein läuft derzeit eine ungewöhnliche, eine sehr sehenswerte Ausstellung zu verlorenen Kirchen Dresdens.

Die noch bis Ende April laufende Sonderausstellung „Verlorene Kirchen Dresdens“ auf Schloss Klippenstein erzählt die dramatischen, aber auch spannenden Geschichten von Gotteshäusern, die seit 1938 durch Brandstiftung, Krieg und Sprengung verschwunden sind. © Thorsten Eckert

Dresden. Dieses schwarz-weiße Foto ist bekannt: DDR-Staatschef Walter Ulbricht steht irgendwann in den 1960er-Jahren am Stadtmodell von Dresden und rückt die Ruine der Sophienkirche beiseite. Sie soll Platz machen für die moderne Stadt. „Eine sozialistische Stadt braucht keine gotischen Kirchen“, soll er gesagt haben.

Nur eines von vielen Beispielen für Dresdens „Verlorene Kirchen“. Vielen davon wird in der gleichnamigen aktuellen Sonderausstellung auf Schloss Klippenstein in Radeberg ein fotografisches Denkmal gesetzt. Mit hoch spannenden Geschichten, die es über die Kirche und deren trauriges Schicksal zu erzählen gibt. Die Zerstörung begann dabei schon 1938, als Dresdens Synagoge von den Nazis in Brand gesteckt worden war.

Diesen Mittwoch läuft im Rahmen dieser sehenswerten Schau zudem ein Vortrag von Dirk Schumann aus dem Denkmalamt. Er wird ab 10 Uhr in der Reihe „Treffpunkt Museum“ 19 der verlorenen Gotteshäuser vorstellen. (SZ/JF)

zur Startseite