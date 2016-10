Ein trauriger Abend Dynamo dominiert die Pokalpartie gegen Bielefeld und verliert am Tag nach dem Tod seines Ehrenspielführers dennoch.

Blumen für den verstorbenen ehemaligen Dynamo-Spieler und -Trainer Reinhard Häfner auf seinem alten Sitzplatz im Dresdner Stadion. © Robert Michael

Am Anfang ist Stille. Keine Musik, keine Sprechchöre, kein Klamauk, nur Ruhe und ein bisschen Beifall, als sich die Mannschaften nach der Erwärmung in die Kabine verabschieden. Der sportliche Teil des Abends, so die Hoffnung vieler, soll die gedrückte Stimmung aufhellen. Überwintern im DFB-Pokal – das wäre doch was!

Es geschieht das Gegenteil. Und dafür genügt Arminia Bielefeld, dem Tabellenvorletzten der zweiten Liga im Grunde genommen eine einzige echte Chance. Christoph Hemlein nutzt sie in der 66. Minute zum 1:0-Endstand.

Er trifft ins das Tor, hinter dem ein riesiges gelbes Trikot mit der Nummer sechs hängt. Jene Nummer, die Reinhard Häfner fast zwei Jahrzehnte lang für die Sportgemeinschaft getragen hat. Und für alle jüngeren Besucher, die einen der Besten der Vereinsgeschichte und des gesamten DDR-Fußballs wahrscheinlich nur vom Namen her kennen, steht der sicherheitshalber auch über der Rückennummer. Dabei hat es das doch noch gar nicht gegeben damals, als der Ehrenspielführer fast 500 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritt.

Dynamos Pokalpartie gegen Bielefeld ist nun also Spiel eins nach dem Tod von Reinhard Häfner, der in der Nacht zum Montag seinem Krebsleiden erlag. Entsprechend ist die Stimmung – zumindest zu Beginn, zumindest unter den älteren Besuchern. „Du warst ein Held für alle – Ruhe in Frieden, Reinhard“ steht weiß auf schwarz auf dem Transparent, das bei der Schweigeminute vor dem K-Block ausgerollt wird.

Doch was heißt Schweigeminute! Frenetischen Beifall zollen die rund 27 000 Zuschauer, und vermutlich gefiele das auch der verstorbenen Vereinslegende. Immerhin soll hier gleich Fußball gespielt werden, und für Emotionen, für eine rassige Ansprache sei auch Reinhard Häfner immer zu haben gewesen, erzählt Hansi Kreische kurz vorm Anpfiff.

Und dann beginnt die erste Halbzeit, geprägt von einer Geschichte, die einen guten Gegenpol hergeben würde an diesem Abend – wenn Pascal Testroet wenigstens eine seiner vier Chancen genutzt hätte. Für ihn, den Ex-Bielefelder, sei es ein besonders emotionales Spiel, kündigte er an – und hält auch Wort. Seinen Beitrag leistet zudem Uwe Neuhaus, der den 26-Jährigen zurück in die Anfangsformation beordert.

Dynamos Trainer geht es dabei jedoch weniger um den Gefallen, den er Testroet damit tut. Neuhaus setzt mehr auf den Ex-Effekt aus der ersten Pokalrunde, als Stefan Kutschke mit zwei Toren gegen seinen früheren Klub RB Leipzig das Weiterkommen im Elfmeterschießen möglich machte.

Bei Testroet wiederum geht die Rechnung nicht auf – trotz der vier teils erstklassigen Möglichkeiten, wobei die erste gleich die beste gewesen ist. Nach fünf Minuten steht der Stürmer völlig frei vor Wolfgang Hesl, neben Sebastian Schuppan der zweite Ex-Dynamo bei der Arminia. Doch der Torwart pariert den Schuss ebenso wie die Chance in der 18. Minute, als Testroet mit der Fußspitze nur eine Winzigkeit am 1:0 fehlt. Drei Minuten später köpft er dann daneben, ehe in der Nachspielzeit bei seinem Schuss der Pfosten im Weg steht – und bei Niklas Kreuzers Nachschuss der Bielefelder Julian Börner auf der Torlinie.

So bleibt es bis zur Pause torlos, obwohl Dynamo deutlich überlegen ist und auch ein Mehr an Chancen hat. Arminia, nach fünf Remis aus zehn Zweitligaspielen und einem Trainerwechsel sichtlich um eine geordnete Defensive bemüht, beschränkt sich indes auf vereinzelte Angriffe – nicht schlecht, aber nicht wirklich gefährlich.

Die zweite Halbzeit entpuppt sich als Kopie. Wieder macht Dynamo das Spiel, wieder hat Testroet eine Chance, wenngleich sein Schuss nach gut einer Stunde bestenfalls als gut gemeinter Versuch durchgeht. Zumindest haben die Gastgeber gegen den Liga-Vorletzten alles im Griff – und liegen ab der 66. Minute zurück.

Ein Konter reicht, um die weit aufgerückte Abwehr auszuhebeln – weil Hemlein beim Pass von Florian Hartherz einen Schritt hinter der Mittellinie steht und damit nicht im Abseits. Allein stürmt er dann auf Dynamo-Torwart Marvin Schwäbe zu und verwandelt sicher zur unerwarteten wie unverdienten Führung.

Plötzlich ist es wieder still im Stadion.

Was tun? Die Antwort liefert Dynamo. Mit Kutschke kommt erst der zweite Stürmer und dann die Schlussoffensive. Mit jeder Minute werden die Angriffe jetzt vehementer, aber auch konfuser. Die größte Chance hat ohnehin Bielefeld mit einem Pfostenschuss von Tom Schütz nach 82 Minuten. Dynamo versucht weiter alles. Als Florian Ballas‘ Kopfball in der 89. Minute kurz vor der Linie gerettet wird, ist klar: ein Tor fällt hier nicht mehr.

Noch ein Kopfball von Kutschke, dann ist Schluss und Dynamo aus dem Pokal ausgeschieden. Trotzdem endet der Abend anders als er beginnt. Die Zuschauer applaudieren, nur sind die Spieler untröstlich, vor allem Testroet.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Kicker:/b>





zur Startseite