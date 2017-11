Ein Traum von einem Baum Die Blautanne schmückt jetzt den Radeburger Marktplatz. Am zweiten Adventswochenende findet der Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt statt.

Der Weihnachtsbaum wird auf dem Radeburger Marktplatz aufgestellt. © Matthias Schumann

Radeburg. Noch rechtzeitig vor dem ersten Advent wurde gestern auf dem Radeburger Marktplatz der Weihnachtsbaum aufgestellt. Dieser war zuvor in einem Grundstück an der Hauptstraße im Ortsteil Großdittmannsdorf abgesägt und danach in die Stadt gebracht worden. Dank eines freien Standortes konnte die Blautanne schön gleichmäßig wachsen und ein dichtes grünes Nadelkleid ausbilden. Der Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder traditionell am zweiten Adventswochenende statt. Die Bärnsdorfer laden dagegen bereits an diesem Sonnabend zum vorweihnachtlichen Treiben am Dorfteich mit dem Schwimmbogen ein.

