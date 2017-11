Ein Traum in Manhattan

Im Central Park in Manhattan konnte er aufschließen und im Zielspurt den 2. Platz erreichen. © privat Im Central Park in Manhattan konnte er aufschließen und im Zielspurt den 2. Platz erreichen.

„Dass ich den Sprung aufs Podium schaffe, ist ein Traum“, sagt Handbiker Lars Hoffmann.

Ich war noch niemals in New York …“ Handbiker Lars Hoffmann aus Weinböhla hat sich diesen Wunsch vergangenes Wochenende erfüllt. Aber nicht einfach so, sondern um in der Metropole am größten Marathon der Welt teilzunehmen. „Ein Erlebnis der ganz besonderen Art“, blickt er zurück. Die Strecke des New York Marathon verläuft durch alle Stadtbezirke und gilt als sehr anspruchsvoll. Ausgehend von Fort Wandsworth führt der Lauf über Brooklyn, Queens und die Bronx nach Manhattan. „Es war ein Wechselbad der Gefühle. Bergab hatte ich immer wieder die Spitzengruppe im Blick, bis sie bei der nächsten Steigung wieder weg war“, so Hoffmann. Doch im Central Park in Manhattan konnte er aufschließen und im Zielspurt den 2. Platz erreichen. „Dass ich den Sprung aufs Podium schaffe, ist ein Traum.“ (rt)Fotos:

