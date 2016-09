Ein Traum in Beige Tino Seidel will einen Wartburg aufbauen. Um die Teile zu beschaffen, fährt er durch ganz Ostdeutschland.

Kfz-Mechaniker Tino Seidel baut in seiner Garage einen alten Wartburg wieder auf. Im Vordergrund steht der Rahmen aus dem Jahr 1976, in der Hand hält Seidel einen speziellen Tacho mit Linear-Anzeige. © Klaus-Dieter Brühl

Eine beigefarbene, leere Autokarosserie steht in der Garage von Tino Seidel. Mehr ist auf den ersten Blick von einem Auto nicht zu sehen. Kaum vorstellbar, dass in etwa zwei Jahren ein Wartburg herausfahren soll. Seit einem Jahr sammelt der Kfz-Mechaniker Originalteile, um seinen Traum eines 353W zu erfüllen. Einen 311 oder 312 wollte er nicht haben. „Den bauen viele“, sagt der 42-Jährige. Etwa fünf Jahre hat es gedauert, bis er die richtige Karosserie mit wenig Rost gefunden hat.

Jeden Tag suchte er bei Ebay-Kleinanzeigen. Kurz vor Ostern war es dann so weit: Ein Wittenberger bot seinen alten Wartburg, Baujahr 84/85, im Netz zum Verkauf an. Kurz vor der Wende gekauft, wurde er nur zwei, drei Monate gefahren. Dann folgte ein Unfall, die Versicherung wollte die Reparatur nicht zahlen. Und so stand der Wagen 24 Jahre lang in einer Scheune. Von den Sitzen war deshalb nicht mehr viel zu erkennen, Mäuse hatten ihre Spuren hinterlassen, berichtet Seidel. „Die Karosserie ist aber noch ziemlich gut erhalten, kaum rostig“, sagt er erfreut. „Für 150 Euro war das ein richtiges Schnäppchen.“

Doch der Rahmen, den sich Seidel für seinen Traumwagen wünschte, sollte viel älter sein: einer von 1976, bevor ein Modellwechsel von der Trommel- zur Scheibenbremse erfolgte. Den fand der Bastler in Zwickau – für 100 Euro. Auch einen Bandtacho wollte er haben, nicht einen runden. Und, ganz wichtig: das originale Lenkrad aus Hartplaste. Auch muss sein Zweitakter eine Lenkradschaltung haben. „Es sind die kleinen Details entscheidend“, erläutert Seidel seine Leidenschaft.

Türen und Kotflügel erstand er in Erfurt. Etwa 300 Euro kosteten ihn die noch neuen Teile. Die Sitze ergatterte er für 70 Euro in Zeulenroda. Tacho und Seitenscheiben holte er für 80 Euro aus Cottbus.

Für den Motor für 50 Euro musste er nur bis nach Coswig fahren. Der hatte 20 Jahre in einer Scheune gelegen. „Ich habe drei Tage gebraucht, um die Kolben zu lösen.“ Das Lackieren werde noch eine echte Herausforderung, meint Seidel. Natürlich werde keine Lackiererei den richtigen Farbton treffen – biberbraun, so hieß die Farbe. Aber Seidel schaut noch auf viel kleinere Details: „Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass die Oberfläche ein bisschen wie Orangenhaut aussieht.“

Insgesamt ist der Riesaer schon etwa 15 000 Kilometer durch ganz Ostdeutschland gefahren, um die Originalteile zu beschaffen. Für den Aufbau werde er 2 000 bis 3 000 Stunden benötigen, schätzt der Kfz-Mechaniker. Derzeit fehlen noch der Fahrergurt und die hinteren Gurte. Er freue sich immer, wenn jemand Originalteile günstig abgibt.

Der Name seines Wartburgs steht schon fest: „Otto, wie der Wackeldackel, der schon in meinem alten Barkas B 1 000 bis 2006 saß.“ Den hatte der Riesaer auch aus Einzelteilen zusammengebaut und ist mit Frau und Kind bis nach Spanien gefahren. Kurz vorm Ziel machte der Wagen allerdings schlapp. „Der Motor war festgefahren“, erzählt Seidel schmunzelnd. Zurück kam er nur noch mit Hilfe des ADAC. „Heute steht der Barkas in einem Museum bei Berlin.“

So eine weite Fahrt wird Otto aber nicht machen: „Im Regen fahre ich ihn nicht, das steht schon fest“, betont Seidel. Denn er soll nie rosten. Will er später mal zu einem Wartburgtreffen fahren, lädt er das Schmuckstück auf den Hänger. Bis es so weit ist, hat Seidel 3 000 bis 4 000 Euro investiert. Verkaufen wird er ihn nie: „Den fahre ich selbst“, sagt der Riesaer in Vorfreude.

