Ein Tor zum Einstand

Philip Heise (r.) jubelt mit Stefan Kutschke über seinen Treffer zum 0:1 in Nürnberg.

Doppelte Premiere: Philip Heise war erst in der Winterpause vom VfB Stuttgart nach Dresden kommen, schaffte es im ersten Spiel des Jahres beim 1. FC Nürnberg gleich in die Startelf und erzielte die Führung zum 1:0. Die passende Floskel dazu lautet: Einstand nach Maß. Zudem gelang Dynamo im zehnten Anlauf gegen den Club der erste Sieg. Und den sahen rund 10 000 mitgereiste und feiernde Anhänger.

Dabei beginnt die Partie für den Aufsteiger mit einem Schreckmoment. Nach einem Zweikampf bricht Akaki Gogia (9.) zusammen, krümmt sich, bleibt auf dem Rasen liegen. Zwar versucht es der 25-Jährige, der statt auf seiner angestammten Position auf der rechten Außenbahn im zentralen Mittelfeld spielt, nach einer Behandlung noch einmal. Doch dann muss ihn Niklas Hauptmann ersetzen.

Beeindrucken lassen sich die Schwarz-Gelben vom frühen Wechsel nicht. Mit aggressivem Zweikampfverhalten versuchen sie, das Umkehrspiel der Franken früh zu unterbinden. Der Schiedsrichter muss oft unterbrechen, die Partie ist dadurch zerfahren, doch nach einer Viertelstunde übernimmt Dynamo zunehmend das Kommando, mehrere Chancen sind die logische Folge. Der Kopfball von Giuliano Modica (22.) landet über dem Tor, Stefan Kutschke (26.) verpasst eine Eingabe von Andreas Lambertz nur knapp. Die dritte Chance nutzen die Dresdner dann. Erich Berko setzt seinen Körper an der Grundlinie energisch ein, kann dadurch ungestört in die Mitte passen, wo Neuzugang Philip Heise (31.) nur noch den Fuß hinhalten muss. Die Führung ist hochverdient.

35 Minuten benötigt der neunmalige deutsche Meister, um das erste Mal gefährlich vors Dresdner Tor zu kommen, doch die Direktabnahme von Kevin Möhwald zischt knapp über das Gehäuse von Marvin Schwäbe. Auf der Gegenseite verfehlt der Kopfball von Kutschke (37.) nur um Zentimeter das Tor.

Für Dynamos einzige Spitze ist es ein besonderes Spiel, und das merkt man ihm auch an. Verbissen kämpft er um jeden Ball bis an die Grenze des Erlaubten. Vor einem Jahr hatte ihn Nürnberg nach Dresden ausgeliehen, die Vorgeschichte war eine besondere. Im Herbst 2015 wurde er in die U23 verbannt und vom Training der Profis ausgeschlossen, erst nach einer Klage durfte er wieder bei den Einheiten der ersten Nürnberger Mannschaft mitwirken. Keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Am Ende der Saison endet auch die Ausleihe. Nürnberg signalisiert Verhandlungsbereitschaft, wobei einzig die Höhe der Ablösesumme strittig sein dürfte.

Am Sonntag konnte Kutschke gegen seinen Arbeitgeber nicht treffen, das Toreschießen erledigte dafür ein anderer. 17 Sekunden waren nach dem Wiederbeginn erst gespielt, als sich Berko am Elfmeterpunkt um seinen Gegenspieler wand und zum 2:0 traf. 20 Minuten später musste auch er humpelnd vom Platz, verletzte sich offenbar am linken Knie.

Mit dem Mute der Verzweiflung wehrten sich die Franken, die bis dato erst drei von acht Heimspielen gewinnen konnten, gegen die Niederlage, kamen auch zu Möglichkeiten. Der Anschlusstreffer war die beinahe logische Folge. Nach einer Ecke staubte Lukas Mühl (71.) ab. Stefaniak (81.) versäumte es nach einem von Hauptmann mustergültig eingeleiteten Konter das Spiel zu entscheiden. Doch Dynamo rettet den Sieg mit etwas Glück über die Zeit.

